Bahia terá 2.418 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus 

A Bahia se prepara para o pico de infecção do novo coronavírus. Para encarar a pandemia, o estado contará com 2.418 leitos de referência para o tratamento da covid-19, entre clínicos e UTIs para adultos e pacientes pediátricos.

Entre as cidades baianas, Salvador será a com maior número de equipamentos, com 1.399 leitos. A capital baiana é a que mais registrou casos de infectados pela doença em todo o estado. No boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia na sexta-feira (17), a capital já chegava a 540 confirmações, o que representa mais de 60% dos pacientes de covid-19 do estado, e 18 mortes.

Nos demais municípios baianos, há 1.019 leitos de referência para a tratar pacientes com a covid-19. O segundo com maior número de vagas é Lauro de Freitas, com 301, sendo 91 de UTIs. O local já registra 27 casos da doença, com quatro óbitos.

De acordo com o governador Rui Costa, também chegarão ao estado, nos próximos dias, novos respiradores que foram comprados no exterior. Como a Bahia teve uma compra de 500 respiradores cancelada após um pedido feito à China passar pelos Estados Unidos, que barrou o transporte e adquiriu os equipamentos em nova negociação, o governo decidiu mudar a rota de entrega dessas compras para evitar a passagem pelo país, para que ão "sequestrassem esses equipamento".

"Nós ampliamos muito a nossa rede de atendimento em toda a Bahia, porque precisamos estar preparados para atender as pessoas. O crescimento do número de infectados é muito rápido, acontece de forma exponencial. Quando menos se espera, há uma explosão de casos", afirmou o governador.

Estrutura

A unidade de saúde que mais será beneficiada com a instalação de novos leitos será o Hospital Metropolitano, que receberá 191 novas vagas exclusivas para o tratamento de covid-19 em maio.

Feira de Santana, terceira cidade que mais receberá essas estruturas, contará com a alertura de 140 leitos, distribuídos entre o Hospital da Criança, Hospital Geral Clériston Andrade e Hospital Mater Dei. A cidade, primeira da Bahia a registrar pacientes com covid-19, tem 52 confirmaçõs e nenhum óbito.

Já Vitória da Conquista, com 18 casos e uma morte, terá 81 novos leitos, que serão instalados no Hospital das Clínicas e o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Em Ilhéus, que tem 60 infectados e dois óbitos, 61 vagas serão implantadas ao todo, que serão manejadas no Hospital do Cacau e o Hospital de Ilhéus. Em Seabra, cidade sem registros de casos, o Hospital Regional da Chapada está dedicando 46 leitos, sendo dez UTIs e 36 leitos clínicos. A lista completa de cidades e unidades de referência estão disponíveis no site www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

Além de todas essas instalações exclusivas para os pacientes com coronavírus, outros 285 leitos serão instalados para atender pacientes de baixa complexidade, que não tenham a doença. As unidades estarão localizadas na capital baiana e em São Félix, para absorver os pacientes dos hospitais gerais. As unidades só receberão pacientes regulados pela Central Estadual de Regulação.

Pronto Atendimento

Ao todo, 53 Unidades Pronto Atendimento (UPAs) funcionam no estado para fazer a triagem dos pacientes infectados. As unidades de saúde fazem classificação, manejo clínico, estabilização do paciente e, caso necessário, regulação para unidades de maior complexidade. Outras 17 estão em processo de estruturação.

Segundo o Governo da Bahia, insumos e equipamentos estão sendo enviados para Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Camacan, Camaçari, Capim Grosso, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Dias D'ávila, Esplanada, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Gandu, Guanambi, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Maragogipe, Monte Santo, Morro do Chapéu, Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Prado, Rio Real, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

Em relação aos equipamentos de proteção individual, o Estado informou qu possui atualmente estoque 879 mil luvas, mais de 922 mil máscaras cirúrgicas e 300 mil unidades da máscara N95. Além disso, adquiriu mais 32 milhões de luvas, 9 milhões de máscaras cirúrgicas e 1 milhão de máscaras do tipo N95, o que são suficientes para atender a demanda por até seis meses.