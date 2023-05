Bahia terá dia D de vacinação contra influenza e Covid-19 neste sábado (6)

No próximo sábado (06), a Bahia terá o Dia D de vacinação contra influenza e Covid-19. O objetivo da ação é reduzir as taxas de infecções pelos vírus com a ampliação da cobertura vacinal. Os 417 municípios baianos terão postos disponíveis para a imunização.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, chama atenção que a imunização funciona como medida preventiva para ocorrência de doenças evitáveis, reduzindo as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelos vírus. “As duas vacinas que serão oferecidas poderão ser tomadas no mesmo dia. Elas nos protegem de síndromes respiratórias graves”, destaca.

Até o momento, a Bahia tem mais de 580 mil pessoas vacinas contra a influenza, o que representa 10% do público-alvo, e 662 mil com a bivalente contra a Covid-19, que é cerca de 5% do público estimado.

Na campanha contra a influenza, devem ser imunizados idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade.

A vacina bivalente contra a Covid-19 estará disponível para todos os indivíduos com 18 anos ou mais, além de pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos, que tenham tomado pelo menos duas doses há no mínimo quatro meses.

O dia D é uma oportunidade adicional para alcançar os grupos mais vulneráveis, àqueles não vacinados, com vacinação incompleta ou que não obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, minimizando o risco de adoecimento dessas pessoas e, consequentemente, reduzindo ou eliminando os bolsões de não vacinados.

Cada município divulgará os locais para vacinação, incluindo pontos fixos e postos volantes que disponibilizarão os imunizantes neste dia.