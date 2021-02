Bahia terá mais de 14 mil vagas em concursos do Censo 2021

Os concursos do IBGE para realizar o Censo 2021 terão 14.028 para a Bahia. Os editais dos processos seletivos foram divulgados nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial da União.

Há oportunidades em todos os 417 municípios do estado, sendo 2.909 em Salvador e 11.119 fora da capital. Do total de vagas oferecidas na Bahia (14.028), 1.581 são para agentes censitários municipais (ACM, 486 vagas) e agentes censitários supervisores (ACS, 1.095 vagas), sendo um total de 282 em Salvador e as demais (1.299) distribuídas em outros 413 municípios.

Os cargos de agente censitário exigem Ensino Médio completo, oferecem remuneração mensal de R$ 2.100 (ACM) e R$ 1.700 (ACS) e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os contratados devem trabalhar por um período de 5 meses, podendo haver prorrogação desse prazo se houver necessidade e recursos orçamentários.

Além dos agentes censitários, serão selecionados 12.447 recenseadores no estado, sendo 2.627 para atuar em Salvador e os demais (9.820) distribuídos por todos os outros 416 municípios baianos.

A escolaridade exigida, nesse caso, é o Ensino Fundamental completo, e a remuneração é por produção. Os recenseadores não têm horário fixo, mas o esperado é que trabalhem pelo menos 25 horas por semana, podendo fazê-lo inclusive em feriados e fins de semana - quando costuma ser mais fácil encontrar as pessoas em casa.

Eles deverão atuar, em princípio, pelos 3 meses de coleta do Censo Demográfico, havendo também possibilidade de prorrogação, caso haja necessidade e orçamento.

Distribuição de vagas

Salvador será o único município com inscrição por área de trabalho. serão 17 ao todo. Segundo o IBGE, a ideia é incentivar que moradores dessas áreas atuem nas imediações das suas residências, onde estão mais ambientados e são mais facilmente reconhecidos e acolhidos como integrantes da comunidade.

Veja a distribuição de vagas em Salvador:

Inscrições

As inscrições para as vagas de recenseador começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, com taxa de R$ 25,77. E para as vagas de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março, com taxa de R$ 39,49.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site da Cebraspe, que organiza os processos seletivos.

Provas

As provas dos concursos serão realizadas em abril, em todos os municípios que têm vagas disponíveis, seguindo os protocolos sanitários.

A seleção para agentes censitários (ACM e ACS) consistirá de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 18 de abril.

Os candidatos às vagas de recenseador farão uma prova objetiva, prevista para o dia 25 de abril.

De acordo com sua classificação e o número de vagas disponíveis, os candidatos a recenseador passarão por um treinamento, em julho, que será eliminatório e classificatório. Somente será contratado quem for aprovado nessa etapa. Os recenseadores começam a trabalhar em agosto, quando se iniciará o Censo Demográfico 2021 em todo o Brasil.