Bahia terá mudança no gol para enfrentar o Santos; veja as opções

Depois de vencer o Fortaleza por 4x2 no último sábado (4), em Pituaçu, e quebrar o jejum de oito partidas sem vencer, o Bahia voltou aos treinos e agora já pensa no confronto com o Santos, no próximo sábado (11), às 21h, na Vila Belmiro, em São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira (6), o elenco se reapresentou na Cidade Tricolor. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo. O restante do grupo realizou um trabalho técnico em campo reduzido.

Diante do Santos, o técnico Diego Dabove vai ser obrigado a mudar no gol do Bahia. Matheus Teixeira recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão. Com uma semana inteira para definir o substituto, o argentino tem algumas opções.

A escolha normal seria por Danilo Fernandes. O goleiro foi contratado para brigar pela posição de titular e chegou a ocupar o posto com Dado Cavalcanti, mas sofreu uma fratura na costela e estava em tratamento médico. Danilo já está recuperado e treinou normalmente nesta segunda-feira. O que pode pesar contra ele é a parte física e o ritmo de jogo.

Dabove tem ainda as opções de Mateus Claus e Dênis Júnior. A dupla vem sendo relacionada para os jogos do Brasileirão. Claus chegou a ser titular na reta final do ano passado, mas se machucou e perdeu espaço para Matheus Teixeira.

Já Dênis Júnior tem como vantagem o ritmo de jogo. O goleiro é titular da equipe sub-23 e tem feito bons jogos pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

"Iremos ver na semana, com tranquilidade, como estão trabalhando, como vamos chegar na partida. Estão bem, tanto Claus, quanto Júnior. Danilo nós vamos ver durante a semana. Vamos ver durante a semana como eles estão", explicou Diego Dabove.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (7), quando dará continuidade aos preparativos para o confronto com o Santos.