Bahia terá novidades contra o Santos na abertura do returno da Série A

Mais 19 jogos, contando a partir deste sábado (10). Esse é o caminho que o Bahia tem para definir a sua vida no Campeonato Brasileiro, que inicia a segunda metade da disputa. O tricolor enfrenta o Santos às 21h, na Vila Belmiro.

Depois de um primeiro turno no qual o desempenho passou longe do esperado, agora o time precisa lutar com todas as forças para não deixar pontos pelo caminho e assim conseguir embalar uma sequência que o distancie da zona de rebaixamento.

Com 21 pontos, o Bahia inicia a 20ª rodada na 16ª colocação, a três pontos do América-MG, primeiro time dentro do Z4. Vale destacar que o Coelho possui um jogo a menos, enquanto o Grêmio, 19º com 16 pontos, tem duas partidas atrasadas. Por isso, pontuar fora de casa é fundamental para o Esquadrão.

Além disso, a partida contra o Santos é um confronto direto. O time paulista tem 22 pontos, um a mais do que o tricolor. Se vencer na Vila, além de ultrapassar o Peixe, o Bahia pode ganhar até seis posições na tabela.

“Acredito que, com o novo trabalho, a gente tem se fortalecido. Jogadores chegando, quem estava aqui recuperando a boa fase... Acredito que tem sido algo muito importante para nós”, celebrou o lateral esquerdo Juninho Capixaba.

A busca pelos três pontos fora de casa vai passar por mudanças no time titular. No gol, Diego Dabove não terá Matheus Teixeira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Fernandes, Mateus Claus e Dênis Júnior, da equipe de transição, brigam pela posição. Enquanto Danilo leva vantagem pelo fato de ter sido contratado para ser titular, Dênis é quem tem mais ritmo de jogo, já que tem atuado com regularidade no sub-23.

O treinador também será obrigado a mexer no ataque. Destaque no Brasileirão, Rossi sofreu lesão na coxa e está fora de ação. Maycon Douglas, Ruiz e o recém-contratado Isnaldo disputam a posição.

O argentino foi apresentado oficialmente na sexta-feira. “Estou contente de estar aqui e agradecido de confiar em mim. Contente de estar em um clube importante, como é o Bahia, e em uma grande liga importante, como é o Brasil, com tantos bons jogadores. É um passo muito importante na minha carreira”, disse o jogador de 27 anos, que ganhou destaque no Defensa y Justicia, time campeão da Copa Sul-Americana em 2020.

Outra possibilidade é a de Dabove reforçar o meio-campo e escalar apenas dois atacantes. Depois de cumprir suspensão, Gilberto volta a ficar à disposição. O centroavante é um dos artilheiros do Brasileirão com oito gols, mas ganhou a concorrência do colombiano Rodallega, que fez os quatro da vitória por 4x2 sobre o Fortaleza na rodada anterior e pede passagem.

Santos

Do outro lado, o Santos vai ter estreia no banco de reservas. Substituto do técnico Fernando Diniz, demitido e agora no Vasco, Fábio Carille vai comandar o primeiro jogo no Peixe. Carille foi campeão brasileiro com o Corinthians (em 2017) e estava no Al Ittihad, da Arábia Saudita, até agosto.

Ele ganhou o reforço do atacante Marinho para sua estreia. Depois de dez jogos fora por causa de uma lesão, o jogador voltou a ser relacionado e deve iniciar no banco de reservas. Por outro lado, o lateral Madson, ex-Bahia, continua vetado pelo departamento médico. Pará será o titular na direita mais uma vez.

O Santos não vence há seis partidas, incluindo Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Confira as prováveis escalações:

Santos: João Paulo, Pará, Robson, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Carlos Sánchez, Lucas Braga, Gabriel Pirani e Marcos Guilherme; Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

Bahia: Danilo Fernandes (Dênis Júnior), Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel e Mugni; Oscar Ruiz, Rodallega (Gilberto) e Rodriguinho (Isnaldo). Técnico: Diego Dabove.