Bahia terá reforço do volante Jonas contra o Atlético-MG

Ainda juntando os cacos após ser goleado por 5x0 pelo Flamengo, neste domingo (18), no estádio de Pituaçu, o Bahia vai ter alguns dias de preparação para o próximo desafio.

O tricolor volta a entrar em campo agora no domingo (25), quando visita o Atlético-MG, às 11h, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti vai ter reforço.

Fora da partida contra o Flamengo após ser suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Jonas está à disposição do treinador. Jonas vinha atuando como titular do meio-campo do Bahia e deve retomar a condição.

Por outro lado, Dado não poderá utilizar outras duas peças. A primeira é o volante Edson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Já o meia Daniel segue fora após gancho do STJD por conta da briga na final da Copa do Nordeste.

O Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (20), na Cidade Tricolor, quando o técnico Dado Cavalcanti iniciará os preparativos para o jogo contra o Atlético-MG.