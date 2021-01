Bahia treina na Cidade Tricolor e Dado esboça time titular

Sem jogos no final de semana, o domingo (3) do Bahia foi de trabalho na Cidade Tricolor. De olho na partida contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (6), em Porto Alegre, pelo Brasileirão, o elenco do Esquadrão treinou em Dias D'Ávila.

Na academia, os jogadores fizeram uma atividade orientado pelos fisioterapeutas Thiago Teixeira e José Dourado Neto. Logo depois, eles foram para o campo.

No gramado, Dado Cavalcanti dividiu o elenco em quatro grupos e fez um treino tático com foco na posse de bola. Em seguida, o treinador separou a equipe considerada titular e realizou uma atividade tática, parando em alguns momentos para corrigir o posicionamento.

Para o duelo contra o Grêmio, o Bahia não vai poder contar com o zagueiro Juninho e o volante Gregore, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outro que está fora é o lateral Juninho Capixaba, que pertence ao time gaúcho.

O elenco volta aos treinos nesta segunda-feira (4) e faz a última atividade antes do embarque para Porto Alegre.