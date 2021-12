Bahia ultrapassa 1 milhão de vacinados com dose de reforço contra a covid-19

O estado da Bahia alcançou, nesta terça-feira (14), o marco de 1.012.086 de pessoas imunizadas com a dose de reforço ou terceira dose. A estratégia foi autorizada há cerca de três meses, porém faz menos de 30 dias que a imunização tripla foi liberada pelo Ministério da Saúde para todos acima de 18 anos.

O intervalo para que a terceira dose fosse aplicada também foi reduzido de 6 para 5 meses. “Foi neste contexto que aumentamos o ritmo de vacinação, contando com o esforço de mobilização dos gestores estaduais, municipais, imprensa e sociedade civil organizada”, ressalta a secretária da Saúde da Bahia, Tereza Paim.

A titular da pasta estadual da Saúde ainda destaca que “a Bahia é o estado do país que mais rápido aplica as vacinas, pois há uma sintonia entre a nossa operação logística, que distribui as doses para os 417 municípios em até 24 horas após a chegada da carga ao estado, com a estratégia de imunização dos gestores municipais, que inclui mutirões, drive-thru e até vacinação na residência”, afirma Tereza Paim.

A gestora alerta que é preciso avançar mais. “Estaremos mais tranquilos quando 80% da população geral estiver vacinada, pelo menos, com as duas doses. A população precisa procurar os postos de saúde para tomar a segunda e terceira doses, pois estão surgindo novas cepas, a exemplo da Ômicron, e quem não completar o esquema vacinal estará mais vulnerável”, avalia a secretária.