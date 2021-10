Bahia ultrapassa marca de 50% do público completamente imunizado contra covid-19

A Bahia ultrapassou, nesta segunda-feira (18), a marca de 50% da população com 12 anos ou mais completamente imunizada contra a Covid-19. Ao todo, 6.370.057 tomaram as duas doses da vacina ou a vacina de dose única, o que representa 53,03% do público, estimado em 12.732.254.

Caso seja considerada a população que recebeu a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 81.81% da população com 12 anos ou mais.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel de vacinação.