Bahia vai enfrentar o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Bahia já tem adversário definido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira (7), foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da competição. O Esquadrão vai enfrentar Athletico-PR

O sorteio foi realizado entre os 16 clubes classificados para as oitavas de final, sem restrições de pote na formação dos confrontos. O mando de campo das partidas também foi definido em sorteio. O primeiro jogo será na Fonte Nova e o segundo na Arena da Baixada. O regulamento segue o mesmo da fase anterior, com as equipes se enfrentando em dois jogos, sem o critério do gol fora de casa.

Apesar da CBF ainda não ter divulgado, o jogo entre Bahia e Athletico-PR está previsto para acontecer no dia 22 ou 23 de junho. O duelo de volta será disputado entre 13 e 14 de junho.

Por ter sido campeão da Copa do Nordeste do ano passado, o Bahia ganhou o direito de entrar na Copa do Brasil a partir da terceira fase. O tricolor eliminou o Azuriz-PR, nos pênaltis, após dois empates no tempo normal (0x0 na Fonte Nova e 1x1 no Paraná).

Além do ganho esportivo, se passar para as quartas de final o Bahia vai arrecadar R$ 3,9 milhões como prêmio pela classificação. Ao eliminar o Azuriz-PR, o Esquadrão embolsou R$ 3 milhões.

Confira todos os confrontos das oitavas de final:

Bahia x Athletico-PR

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Goiás x Atlético-GO

Fortaleza x Ceará

Fluminense x Cruzeiro

América-MG x Botafogo

Flamengo x Atlético-MG