Bahia vai enfrentar o Nacional do Paraguai na Sul-Americana 2020

O caminho do Bahia na busca de um inédito título internacional está traçado. Na noite desta terça-feira (17), na cidade de Luque, no Paraguai, a Conmebol sorteou os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana e definiu o Nacional-PAR como primeiro adversário do tricolor na competição.

O jogo de ida será em Salvador e a volta em Assunção, no Paraguai. As datas das partidas ainda vão ser divulgadas pela entidade. A competição terá início no dia 5 de fevereiro, com os jogos de ida e volta da primeira fase disputados até o dia 26 do mesmo mês.

O certo é que em 2020 o Bahia participará pela sétima vez da Copa Sul-Americana - um recorde entre as equipes do Nordeste -, e tentará superar a sua melhor campanha, conquistada em 2018, quando caiu nas quartas de final para o Athletico-PR, em duelos marcados por polêmicas com o árbitro de vídeo.

Além disso, o Esquadrão vai ter a chance de apagar o vexame que deu esse ano ao ser eliminado ainda na primeira fase, perdendo para o modesto Liverpool-URU, na Fonte Nova, por 1x0. No jogo de volta, empate em 0x0.

O sorteio

Pelo regulamento da competição, as 44 equipes participantes foram divididas em dois grupos.

Os times brasileiros ficaram agrupados no pote 2, formando a chamada Zona Norte junto com os representantes da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O pote 1 ficou para a Zona Sul, que reuniu as equipes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Os confrontos são cruzados. Por isso, um time do pote 1 foi sorteado para enfrentar um do pote 2 até que todos os duelos estivessem definidos.

Até aqui, 41 dos 44 times participantes da primeira fase da Sul-Americana já estão confirmados. Resta a definição de três equipes da Bolívia, onde a liga nacional atrasou por causa da situação política do país e está a quatro rodadas do fim. O Oriente Petrolero é o único boliviano garantido, mas ainda não se sabe qual será a vaga destinada a ele - Bolívia 1, 2, 3 ou 4.

Além de Bahia, os outros representantes brasileiros são: Fortaleza, Goiás, Vasco, Atlético-MG e Fluminense. Assim como Bahia, o Goiás também vai pegar um time paraguaio, o Sol de América. Já o Vasco enfretará um time boliviano enquanto o Atlético-MG vai até a Argentina encarar o Unión. O Fluminense pegará o Unión la Calera, do Chile, e o Fortaleza medirá forças com o Independiente, bicampeão da Sul-Americana e maior vencedor da Libertadores com sete títulos.

Na segunda fase, a ser realizada em maio, os 22 times classificados se juntarão a 10 eliminados da Libertadores.

A disputa é toda em formato mata-mata, com oitavas de final programadas para julho, quartas de final em agosto, semifinais em setembro e a decisão no dia 7 de novembro, em jogo único no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

O atual campeão é o Independiente del Valle, do Equador, que por causa do título disputará a Libertadores.

Confira os confrontos da primeira fase:

Nacional-PAR x Bahia

Coquimbo Unido x Aragua

Bolívia 4 x Vasco

Bolívia 2 x Emelec

Plaza Colonia x Zamora

Bolívia 1 x Melgar

River Plate-URU x Atlético Grau

Unión x Atlético-MG

Fênix x El Nacional

Huracán x Atlético Nacional

Sol de América x Goiás

Sportivo Luqueño x Mineros Guayana

Vélez x Aucas

Bolívia 3 x Millonarios

Lanús x U. Católica-EQU

River Plate-PAR x Deportivo Cali

Argentinos Jrs. x Sport Huancayo

Unión La Calera x Fluminense

Huachipato x Deportivo Pasto

Audax Italiano x Real Garcilaso

Independiente x Fortaleza

Liverpool-URU x Lllaneros