Bahia vai pegar o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil

O Bahia já tem adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira (10), o sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, apontou o Grêmio como rival do tricolor na próxima fase.

O jogo de será em Porto Alegre, e o de volta em Salvador. A CBF ainda vai definir as datas dos duelos, mas o regulamento prevê os dias 10 e 17 de julho, logo após a Copa América.

O sorteio definiu também o chaveamento da semifinal e final. Passando de fase, o Bahia pega Athletico-PR ou Flamengo. Do outro lado da chave ficaram Palmeiras x Internacional e o clássico mineiro Cruzeiro x Atlético.

O tricolor baiano é o único dos oito times classificados às quartas de final que está disputando a Copa do Brasil desde o início. Todos os outros sete vieram da Copa Libertadores e entraram no torneio a partir das oitavas de final.

Até aqui o Bahia passou por Rio Branco-AC, Santa Cruz-RN, CRB, Londrina e São Paulo. Caso elimine o Grêmio, o clube chegará à semifinal da competição pela primeira vez na história. Além disso, o Esquadrão garantiria uma premiação de R$ 6,7 milhões.

Confira os confrontos das quartas de final. Times à direita farão o jogo de volta em casa:

Grêmio x Bahia

Cruzeiro x Atlético-MG

Athletico-PR x Flamengo

Palmeiras x Internacional