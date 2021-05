Bahia vai receber mais de 69 mil doses da Pfizer nessa terça

A Bahia vai receber 69.030 doses da vacina da Pfizer na madrugada dessa terça-feira (11). A informação foi confirmada pela Secretaria estadual da Saúde (Sesab). A previão é que o voo com o imunizante desembarque em Salvador 0h45.

As doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente. Por causa da refrigeração específica, as doses ficarão apenas em Salvador.

No Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, as doses estão armazenadas a uma temperatura de -90°C a -60°C. Ao serem enviadas aos estados, as vacinas estarão expostas a temperatura de -20°C. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de +2 a +8°C, as doses precisam ser aplicadas em até cinco dias.

A aplicação da primeira e segunda doses tem um intervalo de 12 semanas entre uma e outra.