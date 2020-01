Bahia vence e continua vivo na Copa São Paulo

O Bahia segue vivo na Copa São Paulo. Depois de um ampate sofrido com o Tupi na primeira rodada, o time sub-20 do tricolor conseguiu se recuperar ao vencer o XV de Piracicaba nesta segunda-feira (6), em Indaiatuba, no interior paulista. O triunfo por 2x1 foi conquistado graças aos gols de Thiago e Luiz Felipe.

O resultado leva o Esquadrãozinho aos 4 pontos, na segunda colocação do Grupo 13 - ficando atrás do Tupi, que lidera a chave com os mesmos quatro pontos mas com um número de gols marcados superior. Derrotado do dia, o XV de Piracicaba é o terceiro com três pontos ganhos.

Na última rodada da fase de grupos, o tricolor enfrenta o lanterna Primavera. A partida acontece na próxima quinta-feira (9). Para se classificar em primeiro lugar, o Bahia precisa vencer e torcer para que o Tupi não ganhe do XV de Piracicaba.

O jogo

O time do técnico Pablo Fernandez iniciou a peleja apresentando um futebol melhor do que aquele visto na estreia. Apesar do goleiro Fabrício levar alguns sustos, foi o Bahia quem abriu o placar graças ao gol de Thiago, que foi persistente para finalizar duas vezes após receber cruzamento da esquerda. Na primeira, a bola explodiu na zaga; na segunda, o camisa 7 colocou dentro do gol.

O atacante ⚡???? Thiago soltou a ???? bomba e abriu o placar do triunfo do Bahia por 2x1 sobre o XV de Piracicaba pela Copa São Paulo.



Parabéns ????????⚪ !



????️ FPF TV pic.twitter.com/4M24yfWk4l — Footway Group (@FootwayGroup) January 6, 2020

Quando o primeiro tempo estava pertinho do final, veio um banho de água gelada no tricolor. Wendel dividiu com o goleiro Fabrício e deu números iguais ao jogo, deixando a partida para se resolver na segunda etapa.

E o Bahia conseguiu correr atrás do prejuízo logo aos 19 do segundo tempo quando Luiz Felipe recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, sem chances para o goleiro. Assim foi decretada a vitória tricolor.

*com supervisão do subeditor Miro Palma