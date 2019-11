Bahia vence Juventude fora de casa na final do Baiano feminino

Em um domingo (24) de tristeza para o torcedor do Bahia por causa do time masculino no Brasileirão, a equipe feminina, longe dos holofotes, fez bonito: vitória de 3x1 sobre o Juventude no jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

O resultado obtido no estádio Joaquim Xavier, em Belo Campo, no Sudoeste do estado, deixou o Esquadrão com uma mão na taça. O Bahia poderá até perder por um gol de diferença para ser campeão no sábado, em jogo que começará às 15h15 em Pituaçu. Se o Juventude vencer por dois gols de diferença, o troféu será entregue após disputa de pênaltis.

A tarefa é dificílima para o time interiorano, que tem o ex-zagueiro Claudir, campeão brasileiro de 1988 pelo tricolor, como presidente. Afinal, o Bahia está com 100% de aproveitamento na competição, com oito triunfos em oito partidas.

Para se ter ideia, o gol anotado por Esquerdinha ontem a favor do Juventude foi o primeiro que a goleira Anna Bia sofreu no estadual. Um gol marcante, por sinal, pois foi olímpico. Era o empate do Juventude aos 24 minutos, após a zagueira Aila ter aberto o placar aos 18.

O time da casa - que neste ano mudou de Vitória da Conquista para a vizinha Belo Campo - resistiu até o intervalo. No segundo tempo, o Bahia decidiu a partida.

Primeiro com Luana, lateral esquerda que cobrou escanteio e também fez gol olímpico: 2x1. Depois a artilheira do Campeonato Baiano deixou a marca dela. Gadu fez o terceiro do tricolor no jogo e o 20º dela no torneio.

O Bahia jogou com Anna Bia; Nine (Miúda), Aila, Anny (Rute) e Luana (Gabi); Milena Bispo, Kaylane e Fabi (Eddie); Dan, Gadu e Roqueline (Ellen). O técnico é Igor Morena.

No Juventude, o técnico Rodrigo Ferraz escalou Jaíne, Dany, Suzana, Juliana (Larissa Prado) e Giovana; Nayara, Larissa e Esquerdinha; Emily, Duda (Geane) e Mayara.