Bahia vence o Grêmio fora de casa e volta a encostar no G6

O Bahia voltou com três pontos fundamentais da sua excursão de dois jogos. Nesta quarta-feira (16), o Esquadrão venceu o Grêmio por 1x0 em Porto Alegre e encostou no adversário direto na tabela da Série A.

O tricolor baiano chegou a 41 pontos, igualando o time gaúcho. No entanto, ficou em 7º lugar, já que o saldo de gols do Grêmio é de 15, e o do Bahia, de sete. O Internacional, 8º colocado com 39 pontos, ainda joga nesta quinta-feira (17), às 19h15, contra o Avaí, em Florianópolis.

O gol decisivo veio aos 45 minutos da etapa final, de pênalti, sofrido por Marco Antônio. Arthur Caíke foi quem converteu.

Depois dessa temporada fora de casa, o Bahia tem agora dois jogos em Salvador para entrar de vez na zona de classificação para a Copa Libertadores.

O primeiro acontece na segunda-feira (21), às 19h30, em Pituaçu, contra o Ceará. O outro será no sábado (26), às 19h, na Fonte Nova, diante do Internacional.

Lá e cá

Foi um jogo do jeito que o Bahia gosta: com o Grêmio tomando conta da bola e dando espaços para o veloz contra-ataque do Esquadrão. Assim, o embate foi frenético, ataque x contra-ataque por 45 minutos.

Aos três, Artur bateu falta e assustou Paulo Victor. Aos nove, Cebolinha cobrou escanteio, Alisson escorou e Geromel chutou por cima. Aos 10, Artur levou até a linha de fundo, mas foi fechado pelo goleiro gremista.

Aos 14, Élber saiu costurando todo mundo pelo lado esquerdo, mas chutou travado por Geromel. Aos 21, Artur recebeu em velocidade pela direita, cortou para o meio e chutou para fora. Aos 22, Alisson cruzou da direita e Luan chutou fraco nas mãos de Douglas.

O ritmo não caía nunca. Aos 32, Cebolinha fez grande jogada pela esquerda, caiu, levantou e a bola sobrou para Luan, que chutou sem força. Aos 35, Artur cobrou outra falta e Paulo Victor pegou.

E aos 43, a melhor chance, do Grêmio. Tardelli cruzou, Flávio desviou para trás, a bola foi no travessão. A defesa do Bahia tentou afastar, a bola bateu em Luan, bateu em João Pedro e foi para escanteio.

Em resumo, o Grêmio dominou mais a bola e teve a chance mais clara. Já o Bahia agrediu mais no contra-ataque e teve mais oportunidades de abrir o placar.

O gol da alegria

O ‘lá e cá’ não foi visto na etapa final. O Grêmio continuou com o domínio da posse de bola, mas o Bahia perdeu velocidade no contra-ataque. Além disso, quando alguém partia, acabava totalmente isolado e não criava.

O time gaúcho também não criou nada de dentro da área do Bahia. A única chance dos primeiros 30 minutos veio em chute de Thaciano, aos oito, de fora da área.

A jogada mais clara de contra-ataque veio aos 19, quando Artur partiu pela direita e acionou Guerra na esquerda, já dentro da área. O meia se enrolou com a bola e caiu sozinho.

Aos 33, a melhor chance do Esquadrão. João Pedro partiu em velocidade e lançou Élber na esquerda. Ele invadiu a área e chutou cruzado, mas o goleiro pegou.

Quando o empate já parecia inevitável, o Bahia retomou os melhores momentos do contra-ataque e definiu o jogo. Aos 41, Marco Antônio, que havia acabado de entrar, partiu em velocidade pela esquerda e foi derrubado por Léo Moura na área.

O árbitro teve que chamar o árbitro de vídeo para confirmar o pênalti. Na cobrança, Arthur Caíke cobrou no canto, sem chances de defesa para Paulo Victor.