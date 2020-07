Bahia vence o Jacuipense e abre vantagem na semifinal do Baianão

Quando decidiu deixar a capital baiana e voltar a atuar em Riachão do Jacuípe, o Jacuipense tinha intenção clara: fazer valer a força da sua casa. Defendia uma invencibilidade de um ano e cinco meses no estádio Eliel Martins, o Valfredão. A última derrota havia sido em fevereiro do ano passado, para o Vitória da Conquista. O Leão do Sisal só precisava ter combinado com o Bahia.

O tricolor não levou o retrospecto em consideração. Venceu o time do interior por 2x0 nesta quinta-feira (30) e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Baiano. Os gols do triunfo do Esquadrão foram anotados por Marco Antônio, no primeiro tempo, e Alesson, na etapa final.

O duelo de volta será no domingo (2), às 16h, no estádio de Pituaçu. O Bahia pode perder por um gol de diferença para se garantir na decisão. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Atlético de Alagoinhas e Juazeirense. O Carcará venceu o jogo de ida por 4x1, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

O jogo

Diante do gramado pesado do Valfredão, Roger Machado decidiu mudar a estratégia e montou o time com três volantes. Assim, Ronaldo ganhou a vaga do atacante Alesson. Na frente, Marco Antônio, liberado após novo exame para covid-19 testar negativo, formou a dupla com Saldanha.

Com o meio-campo mais povoado, o tricolor começou tomando as ações da partida e empurrando o Jacuipense no campo de defesa. O primeiro lance de perigo aconteceu aos cinco minutos, quando Zeca arriscou de fora da área, a bola quicou no gramado e quase complicou a vida do goleiro Luan.

Apesar da pressão no campo ofensivo, o Bahia tinha muita dificuldade para criar as jogadas, com muitos erros de passe no último terço do gramado. Quando conseguiu, o gol quase saiu. Aos 25 minutos, Ronaldo roubou bola no meio-campo e acionou Daniel. O autor do gol da classificação à final da Copa do Nordeste invadiu a área e chutou forte, mas Luan defendeu. Na volta, Marco Antônio chutou e Luan salvou outra vez. O rebote ainda ficou com Ronaldo, que experimentou de fora da área. A bola desviou na defesa e passou perto da trave.

A resposta do Jacuipense também foi na base da pressão. Em um dos raros momentos de ataque do time do interior, a defesa tricolor cortou mal e deixou Mauri em boa situação dentro da área. O atacante não pegou de jeito na bola e desperdiçou a chance.

Quando a Jacupa parecia iniciar um bom momento na partida, tomou um banho de água fria. Aos 36 minutos, Marco Antônio tentou a tabela na entrada da área, a bola desviou na marcação e voltou para o próprio Marco Antônio. De fora da área, ele bateu rasteiro e acertou o canto do goleiro Luan, abrindo o placar para o Bahia.

Antes do fim da primeira etapa o Jacuipense teve chance de empatar. Mateus Claus se atrapalhou no chute de Mauri e deu rebote nos pés de Elias. O atacante estava pronto para balançar as redes, mas o goleiro se recuperou e salvou o lance.

Caixão fechado

Com a desvantagem no placar, o Jacuipense voltou para o segundo tempo com outra postura, tentando ficar com a bola e trabalhar o seu jogo no campo do Bahia. Aos poucos, o Esquadrão foi avançando a marcação e recuperou o domínio do jogo.

Aproveitando a vantagem, Roger Machado decidiu colocar gás novo na equipe e Alesson entrou na vaga de Ronaldo. Lembrando o que aconteceu na véspera contra o Confiança, a substituição surtiu efeito imediato. Aos 18 minutos o Bahia puxou contra-ataque, Alesson recebeu em velocidade e, na primeira participação, avançou sem marcação até dentro da área e finalizou na saída de Luan, que ainda tocou com a perna na bola, porém não evitou o segundo gol.

Depois do gol, o Bahia se acomodou na partida e o Jacuipense tentou se lançar ao ataque. O Leão do Sisal voltou a levar perigo em dois lances. Primeiro no chute forte de Raniele, que Mateus Claus conseguiu defender, e depois na finalização de Rafael Bastos, que passou perto.

O tempo foi passando, o placar seguiu sem alteração e o Bahia esperou apenas o apito final para comemorar o triunfo no Valfredão. O tricolor já entra em campo novamente no sábado (1º), no jogo de ida da decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará, em Pituaçu.





FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0x2 Bahia - Estádio Eliel Martins (Riachão do Jacuípe)

Campeonato Baiano - semifinal (jogo de ida)

Jacuipense: Luan, Paulinho (Luquinhas), Matheus, Raiolon e Radar; Raniele, Flávio (Rafael Bastos) e Danilo Rios (Eudair); Thiaguinho (Marcel), Mauri e Elias. Técnico: Jonilson Veloso.



Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Wanderson, Ernando e Zeca; Ronaldo (Alesson), Elton, Jádson e Daniel; Marco Antônio (Edilson) e Saldanha. Técnico: Roger Machado.

Gols: Marco Antônio, aos 36 minutos do 1º tempo, e Alesson, aos 18 minutos do 2º tempo.

Arbitragem: Marielson Alves Silva apita a partida, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Marcos Welb Rocha de Amorim.