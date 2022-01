Bahia vence o Vila Nova e vai à terceira fase da Copa São Paulo

O Bahia está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira (12), o tricolor não teve dificuldades para passar pelo Vila Nova, venceu por 2x0, na cidade de Tanabi, e avançou no torneio.

A vitória começou a ser construída ainda no primeiro tempo e teve a marca do atacante Raí. Aos nove minutos, Felipe Redaelli fez a jogada na linha de fundo e cruzou para ele escorar para o fundo das redes e colocar o Esquadrão em vantagem.

O camisa 7 voltou a aparecer nos minutos finais da primeira etapa. Aos 44 minutos, Cuadrado achou Raí dentro da área, o atacante gingou na frente do marcador e chutou no cantinho, sem chances para o goleiro: Bahia 2x0.

O segundo tempo não foi marcado por fortes emoções. O Vila Nova até criou chances, mas parou no goleiro Gabriel e na falta de pontaria dos homens de frente. Já no final da partida, o Bahia quase chegou ao terceiro em falta cruzada na área, só que a bola passou tirando tinta da trave. Sem mais gols, o tricolor confirmou mesmo o triunfo por 2x0.

Na terceira fase o Bahia vai enfrentar o Votuporanguense, que passou pelo Guarani nos pênaltis depois de empatar por 2x2 no tempo normal. O duelo vai marcar o reencontro das duas equipes, que ficaram no mesmo grupo durante a primeira fase. Na ocasião, o confronto terminou empatado por 1x1 e o time paulista se classificou em primeiro lugar no grupo 1.