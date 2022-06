Bahia vence o Vitória nos pênaltis e é tetracampeão baiano sub-20

O Bahia é tetracampeão baiano sub-20. Na noite desta quarta-feira (29), o tricolor venceu o Vitória nos pênaltis e conquistou o título do estadual, no Barradão. No tempo normal, o duelo ficou empatado em 1x1.

Depois do empate por 2x2 no jogo de ida, em Pituaçu, Bahia e Vitória chegaram ao segundo duelo precisando vencer para ficar com a taça. Com o apoio da torcida, o Leão foi o primeiro a balançar as redes.

Aos 12 minutos, o atacante Wanderson aproveitou a cobrança do tiro de meta, ganhou do marcador na velocidade e chutou forte para colocar o rubro-negro em vantagem.

O empate do Bahia só saiu no segundo tempo. Aos 23 minutos, o atacante Vitinho fez um salseiro na defesa do Leão e bateu no cantinho do goleiro Pedro.

Com o empate no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Os dois times começaram desperdiçando as cobranças. Mas o tricolor foi mais eficiente e venceu por 4x3. O atacante Marcelo Ryan foi o responsável pela última cobrança.

MARCELO RYAN VEIO DE BRUSQUE PRA FAZER O GOL DO TÍTULO E COLOCAR O BLOCO TRICOLOR NA RUA! #SOMOSBAHIA pic.twitter.com/lyBZ4EjuPs — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 30, 2022

Com a conquista, o Bahia mantém a hegemonia na categoria. O Esquadrão foi campeão dos quatro últimos torneios. Já o Vitória, amargou mais um ano sem vencer o Baianão sub-20. A última vez que o rubro-negro levantou o caneco foi em 2017.