Bahia vence Tremendão e sai na frente nas semifinais do Baiano

Atual tricampeão estadual, o Bahia largou na frente na disputa por uma vaga na sua décima final consecutiva do Baianão. Jogando em Pituaçu, o tricolor venceu o Bahia de Feira por 1x0 neste domingo (9).

O gol da vitória saiu aos 12 minutos do segundo tempo, com o meia Pablo. Ele aproveitou um rebote da entrada da área, após escanteio mal desviado pela defesa do Tremendão. Chutou forte, no canto de Jean.

Apesar da vantagem no placar final, o duelo foi equilibrado, com o Tremendão tendo três chances de gol nos minutos finais. No duelo da volta, em Feira de Santana, o Bahia da capital joga por um empate.

Na principal delas, Marcone Pelé, do Bahia de Feira, cabeceou aos 45 minutos do segundo tempo, quase da pequena área, e Dênis Júnior fez uma belíssima defesa em cima da linha.

Mais uma vez, o Bahia disputou um duelo do estadual com a sua equipe de transição, comandada por Cláudio Prates. O time principal, treinado por Dado Cavalcanti, recebeu folga neste domingo.

Pelo regulamento do Baianão, não há vantagem de gols marcado fora de casa. Se o Bahia de Feira vencer por um gol de diferença em casa, a disputa vai para os pênaltis.

O duelo de volta das semifinais do Baianão entre Bahia e Bahia de Feira acontece na próxima quarta-feira (12), às 21h30. O duelo será na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.