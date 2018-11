Bahia vende Zé Rafael ao Palmeiras por R$ 14,5 milhões

É oficial: Zé Rafael não vai vestir a camisa do Bahia em 2019. O Palmeiras anunciou a contratação do meia-atacante no início da tarde desta quinta-feira (29), pouco antes do tricolor também confirmar a venda. O vínculo do jogador com a equipe paulista será de cinco temporadas.

Em comunicado publicado no site ofical, o Bahia informou que a operação é a maior da história do clube e renderá "pouco mais de R$ 14,5 milhões". O tricolor repassou ao Palmeiras os 70% dos direitos econômicos que adquiriu de Zé Rafael ao contratá-lo em janeiro de 2017 junto ao Londrina. O clube alviverde tinha prioridade na compra dos direitos econômicos do atleta, adquirida quando emprestou o argentino Allione ao tricolor, no início deste ano.

Zé Rafael tem 25 anos e, além de Londrina e Bahia, defendeu também Coritiba e Novo Hamburgo. Com a camisa azul, vermelha e branca, o meia fez 127 partidas, marcou 18 gols e conquistou dois campeonatos, a Copa do Nordeste de 2017 e o Campeonato Baiano de 2018.

O jogador segue treinando no Fazendão normalmente e vai entrar em campo domingo (2), às 16h (horário da Bahia), em Pituaçu, quando o Esquadrão se despede da torcida na temporada, contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão.

"Obrigado por tudo que me proporcionou, Esquadrão! Eternamente grato ao MAIOR do Nordeste! Ainda temos mais uma missão", comentou Zé Rafael na postagem que o Bahia fez no Instagram sobre a negociação.