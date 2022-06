Bahia volta a divulgar dados da covid-19; estado registra 1.494 casos ativos

Após quatro dias de instabilidade na plataforma e-SUS Notifica e SivepGripe, do Ministério da Saúde, o registro dos casos da covid-19 no Brasil voltaram a ser divulgados nesta terça-feira (07). Na Bahia, nas últimas 96 horas, foram registrados 1.543 casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,10%) e 996 recuperados (+0,07%). Os números representam acúmulo de notificações em virtude da falha nos sistemas.

Nesta terça-feira (7), 1.494 casos encontram-se ativos no estado. Além disso, nas últimas 24h, houve o registro de duas mortes. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Dos 1.551.408 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.519.966 já são considerados recuperados e 29.948 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico desta terça contabiliza ainda 1.890.627 casos descartados e 336.220 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça. Na Bahia, 63.525 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.605.204 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.691.252 com a segunda dose ou dose única, 5.925.591 com a dose de reforço e 298.967 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 954.267 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 507.513 já tomaram também a segunda dose.

Instabilidade

Desde a última sexta-feira (3), uma instabilidade na plataforma e-SUS Notifica e SivepGripe, do Ministério da Saúde, que realiza o registro dos casos ambulatoriais e internações da Covid-19 no Brasil, impossibilitou que a Bahia tivesse acesso aos dados relacionados à Covid.

Diversas tentativas para a extração de dados foram realizadas sem que houvesse sucesso na operação. As equipes de tecnologia da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), bem como da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (Divep) contactaram o Ministério da Saúde, mas o sistema só foi retomado nesta terça.