Bahia volta a perder do Atlético-MG e se complica na Copa do Brasil

O momento de instabilidade que o Bahia atravessa na temporada foi agravado na noite desta quarta-feira. No Mineirão, o Bahia até fez um bom primeiro tempo diante do Atlético-MG, mas não aproveitou as chances no ataque, perdeu por 2X0, e largou em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O argentino Zaracho, no primeiro tempo, e Hulk, na segunda etapa, anotaram os gols da vitória do Galo. Foi o segundo triunfo do alvinegro sobre o tricolor no período de três dias. No último domingo, o Atlético-MG bateu por 3x0, pelo Brasileirão. O Esquadrão não vence há quatro partidas.

Agora, o Bahia vai ter que vencer por três gols de diferença, na próxima quarta-feira (4), no Joia da Princesa, para reverter a vantagem e avançar direto às quartas de final, ou por dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

FALTOU PONTARIA

Em busca de vantagem no primeiro jogo e oxigenação no elenco, Dado Cavalcanti promoveu mudanças no Bahia. Danilo Fernandes fez a estreia no gol, enquanto Luiz Otávio ganhou a vaga de Ligger na zaga. No ataque, a novidade ficou por conta da entrada de Ronaldo, do time de transição, no lugar de Rodriguinho.

Fora de casa, o Esquadrão começou a partida com a estratégia de esperar o Atlético-MG para tentar explorar o contra-ataque, principalmente nas descidas em velocidade com Nino Paraíba e Rossi.

Com mais posse de bola, o Atlético-MG empurrava o Bahia no campo de defesa, mas o tricolor conseguia se defender bem com a linha de cinco defensores. Tanto que as primeiras chegadas do Galo foram em chutes de fora da área.

A grande chance do Bahia pareceu aos 17 minutos. Gilberto deu belo passe para Ronaldo. O garoto invadiu a área, limpou a marcação e de cara com Everson chutou em cima do goleiro, perdendo uma oportunidade incrível.

O Bahia ia encontrando espaços na defesa do Atlético-MG. Na escapada pela direita, Rossi achou Gilberto na entrada da área. O camisa soltou a bomba, mas a bola explodiu na defesa e foi para escanteio.

O tricolor ia fazendo um bom jogo, mas bastou um segundo de desatenção para o Atlético-MG aproveitar. Aos 36 minutos, Hulk tocou para Dodô por elevação. O lateral cruzou para o meio da área e Zaracho, livre, completou para as redes e colocou o alvinegro em vantagem.

Antes do fim do primeiro tempo o Bahia quase chegou ao empate em chute forte de Matheus Bahia que Everson fez boa defesa. Na sequência, Jonas não conseguiu concluir para o gol.

VACILO

O Bahia voltou do intervalo sem alterações, mas incomodando a defesa atleticana. Aos 11 minutos Gilberto arriscou de fora da área. O goleiro Everson bateu roupa, mas a defesa conseguiu cortar e afastou o perigo.

A resposta mineira veio em contra-ataque puxado por Nacho Fernández. Hulk limpou a marcação dentro da área, mas não conseguiu boa finalização.

A mesma sorte o Bahia não teve aos 28 minutos. Daniel errou na saída de bola, Hulk o Atlético-MG recuperou a bola, Hulk se livrou da marcação de Gilberto e Luiz Otávio e soltou uma bomba para estufar as redes e marcar o segundo do alvinegro.

Em situação complicada, Dado partiu para o tudo ou nada e colocou Rodriguinho, Galdezani e Juninho Capixaba em campo. Na jogada individual, o camisa 10 acionou Gilberto, que girou e chutou forte, mas a bola ficou na marcação.

Gilberto voltou a aperecer bem aos 45 minutos em cabeçada que Everson se esticou todo para salvar. Sem conseguir diminuir a diferença, o tricolor viu o tempo passar e amargou mais uma derrota na temporada.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2x0 Bahia – Copa do Brasil (oitavas de final – ida)

Local: Mineirão

Gols: Zaracho, aos 36 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Zaracho e Junior Alonso (Atlético-MG); Nino Paraíba e Gilberto (Bahia)

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo)

Atlético-MG: Everson, Mariano, Réver, Junio Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Hyoran); Savarino (Sasha), Hulk (Nathan) e Zaracho (Caleb). Técnico: Cuca.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Capixaba); Jonas (Lucas Araújo), Patrick e Daniel (Galdezani); Rossi, Gilberto e Ronaldo (Rodriguinho). Técnico: Dado Cavalcanti.