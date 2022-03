Bahia volta aos treinos de olho em clássico contra o Sport

Um dia depois de perder para o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o confronto com o Sport, marcado para este sábado (5), às 17h45, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Carneirão ficaram na academia. O restante do elenco foi para o campo onde participaram de um treino técnico.

Recuperado da dor no joelho, o zagueiro Luiz Otávio fez um trabalho de transição e depois participou da atividade com bola com os outros atletas. Ele deve ficar à disposição de Guto Ferreira para o duelo.

Quem não vai enfrentar o Sport é o volante Patrick. Ele foi expulso na vitória tricolor sobre o Sampaio Corrêa e vai cumprir suspensão. A tendência é a de que Rezende seja escalado na função.

Nesta sexta-feira (4), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor para finalizar a preparação para o confronto com o time pernambucano.