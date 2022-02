Bahia volta aos treinos de olho em duelo com Atlético de Alagoinhas

O clássico Ba-Vi já é passado no Bahia. Um dia depois de ficar no empate por 1x1 com o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, o tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e deu início a preparação para o confronto com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (5), às 16h, no Carneirão, pela Copa do Nordeste.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Ba-Vi fizeram um treino regenerativo. O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Guto Ferreira e sua comissão técnica.

Guto ganhou reforços para montar o time que pega o Carcará. Fora dos primeiros jogos do ano por questões físicas, o volante Willian Maranhão e o lateral esquerdo Matheus Bahia foram relacionados para o Ba-Vi e estão à disposição do treinador. Maranhão, inclusive, fez a sua estreia ao entrar no segundo tempo da partida.

Nesta sexta-feira (4), o Bahia faz o último treino antes do confronto. O tricolor lidera o grupo B do Nordestão, com três pontos. O Atlético de Alagoinhas é o sexto colocado do grupo A, com um ponto.