Bahia volta aos treinos de olho no Grêmio; zagueiro vira dúvida

O empate sem gols com o Cuiabá ficou no passado para o Bahia. O tricolor mira agora o confronto com o Grêmio, na próxima sexta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova. Na tarde desta segunda-feira (22), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo e iniciaram a preparação para a partida.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Cuiabá fizeram um treino leve de recuperação na academia e fisioterapia. O zagueiro Luiz Otávio, que foi substituído depois de levar uma forte pancada na cabeça, passou por exames neurológicos e tomografia de crânio, que não constaram lesão.

O zagueiro ficou apenas na fisioterapia e vai ser avaliado durante a semana. Caso ele não tenha condições de atuar, Gustavo Henrique deve ser o escolhido para formar a dupla de zaga com Conti. Ligger é outra opção.

Por falar em mudanças, Guto Ferreira vai ser obrigado a mexer no time já que Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rossi é o mais cotado para assumir a posição. Além dele, o centroavante Gilberto está de volta após cumprir suspensão.

Com 37 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O tricolor pode ser ultrapassado pelo próprio Grêmio, nesta terça-feira (23). O time gaúcho é o 18º, com 35 pontos e encara o Flamengo, em jogo atrasado da segunda rodada.