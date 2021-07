Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar São Paulo

De olho no confronto com o São Paulo, marcado para o próximo sábao (10), às 19h, no estádio do Morumbi, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto.

Nesta quinta-feira (8), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória sobre o Juventude fizeram um treino regenerativo na academia. O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob as orientações de Dado Cavalcanti.

A novidade do dia ficou por conta do zagueiro Germán Conti. Recuperado da lesão na coxa, ele iniciou a transição para o campo.

???? Sem descanso, já com foco no São Paulo #BBMP pic.twitter.com/1nmoHriGHq — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 8, 2021

A preparação tricolor para encarar o São Paulo será bem curta. Nesta sexta-feira (9), o Bahia faz o último trabalho em solo baiano e no início da tarde embarca para a capital paulista.

O Esquadrão terá o desfalque do meia Daniel, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Patrick é o mais cotado para ficar com a vaga. Além dele, disputam a posição os volantes Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Edson e Pablo.