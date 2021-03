Bahia voltará a mandar os jogos em Pituaçu

O estádio de Pituaçu voltará a ser a casa do Bahia. O clube informou nesta segunda-feira (1º) que voltará a mandar seus jogos na praça esportiva porque o hospital de campanha da Fonte Nova será reaberto.

A mudança já vale para a partida de quarta-feira (3), contra o Unirb, pelo Campeonato Baiano. Antes programado para às 21h30, o duelo foi antecipado para as 18h em função do toque de recolher decretado pelo Governo do Estado.

Essa é a segunda vez que o Bahia muda de mando de campo durante a pandemia de coronavírus. Em 2020, a Fonte Nova também foi utilizada para receber pacientes com covid-19. No ano passado, o hospital de campanha funcionou de março a outubro.

Serão dois jogos seguidos em Pituaçu esta semana. Depois de encarar o Unirb, o Bahia receberá o Botafogo-PB, sábado (6), às 18h15, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.