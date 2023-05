Bahia x Flamengo: Venda de ingressos tem longas filas e site da Arena fora do ar

O duelo entre Bahia e Flamengo neste sábado (13), na Arena Fonte Nova, será com casa cheia. Centenas de torcedores formaram filas quilométricas no entorno do estádio desde as primeiras horas desta quarta-feira (10), na tentativa de garantir as entradas para a partida. A venda de ingressos para o público geral começou às 10h.

Há relatos de torcedores que chegaram por volta de 1h da manhã. Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver a quantidade enorme de pessoas nas filas - principalmente em direção à bilheteria Norte, onde são vendidos os ingressos para a torcida visitante.

Longas filas se formaram em direção à bilheteria Norte, onde são vendidos ingressos para a torcida visitante

Na internet, o cenário foi caótico. Pouco antes das 10h, o site da Arena Fonte Nova ficou fora do ar. Quando retornou, várias pessoas reclamaram que não aparecia posição na fila virtual da 'sala de espera', que dizia estar 'offline'.

O CORREIO tentou acesso desde 10h e só conseguiu posição na fila virtual quase quatro horas depois, com mais de 45 mil internautas à frente. Às 14h50, o site da Arena já estava com todos os ingressos esgotados - seja para a torcida do Bahia ou do Flamengo.

De acordo com o Bahia, cerca de 4,5 mil ingressos foram disponibilizados para os torcedores do Flamengo, o que equivale a 10% do total da capacidade do estádio.

Os torcedores do Esquadrão também se aglomeraram na manhã desta quarta-feira (10) nas proximidades da bilheteria Sul, onde são vendidas as entradas para os tricolores. A estudante de jornalismo Inara Almeida, de 22 anos, passou 4h30 na fila, mas saiu frustrada. Quando já estava perto do guichê, descobriu que todos os ingressos já haviam se esgotado.

"Cheguei por volta de 10h, estava começando a venda. A fila estava grande, mas em um tamanho que achei que daria [para comprar]. Fui informada, pelo pessoal da fila mesmo, que tinham seis guichês vendendo. Achei que ia ser rápido, e falei: 'vou encarar'. Pensei que ia ficar no máximo 2h na fila. Mas foram 4h30 e saí sem os ingressos", disse Inara, que tinha a intenção de comprar 4 ingressos, como favor ao padrasto.

"Era um disse-me-disse o tempo todo do pessoal da fila, foi muito desorganizado. Por volta de 2h30, 3h de fila, falaram que acabaram os ingressos, depois disseram que outro lote foi aberto... Eu só descobri que não tinha mais entradas já perto do guichê, quando as pessoas começaram a sair da fila. Muita gente procurando confusão com cambista, dizendo que a culpa era deles, já que compravam muitos ingressos e revendiam tudo caro. Que quem era torcedor de fato não conseguia comprar direto no caixa...", falou.

A comercialização para a torcida tricolor começou na terça-feira (9), de forma exclusiva para os sócios. Segundo o Bahia, mais de 40 mil pessoas garantiram a entrada no primeiro dia.

Aglomerações também foram registradas na bilheteria Sul, onde são comercializadas as entradas para os tricolores

???????????? Mais de 40 mil já garantidos para Bahia x Flamengo, apenas com sócios, e a venda geral começou hoje às 10h nos pontos físicos com os últimos ingressos à disposição do torcedor. Bilheteria da Fonte e 4 lojas parceiras são as opções. Site da Arena fora do ar devido à enorme… pic.twitter.com/AcssWFMrVL — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 10, 2023

Além do entorno na Fonte Nova, filas também foram registradas em outros pontos de venda. Os ingressos mais baratos para a torcida do Bahia custam R$ 28 (meia) e R$ 56 (inteira), para o setor Superior Norte. Há gratuidade para crianças de até 11 anos.

A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, que têm idade limite de até 6 anos. Quem tem de 7 a 12 anos paga R$ 65, com ingressos vendidos apenas na Arena Fonte Nova.

O Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado (13), às 16h, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 9º colocado, com seis pontos. Já o rubro-negro carioca tem três pontos e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Tabela de preços dos ingressos para Bahia x Flamengo

