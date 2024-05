Brasil vai sediar Copa do Mundo Feminina; Fonte Nova receberá jogos

Esta será a décima edição da principal competição de seleções do futebol feminino e a primeira disputada na América do Sul. Por ser o país sede, o Brasil já tem vaga garantida no campeonato. O Mundial Feminino de 2027 será o segundo com 32 seleções participantes, repetindo o formato de 2023, vencido pela Espanha.

A expectativa é que a partida de abertura seja disputada no dia 24 de junho e a final em 25 de julho, ambas no Maracanã. As semifinais seriam no Mané Garrincha (Brasília) e Arena Corinthians (São Paulo), com a disputa do terceiro lugar no Mineirão (Belo Horizonte). Além desses três estádios, outras sete arenas serão utilizadas, entre elas a Fonte Nova.