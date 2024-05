SEMANA DE DECISÕES

Com Brasileirão suspenso, Bahia terá sequência decisiva e eliminatória na Copa do Brasil e Nordestão

Tricolor mira duelos contra Criciúma e CRB

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de maio de 2024 às 05:00

Rogério Ceni tem missão de manter o foco do elenco para tricolor seguir em boa fase Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia vai viver uma semana de decisões. Com a paralisação das próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o tricolor terá uma pausa na Série A e mira agora duelos ‘de vida ou morte’ pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

O primeiro desafio será na quinta-feira, contra o Criciúma, às 19h, no estádio Heriberto Hülse, pela terceira fase do mata-mata nacional. Como venceu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a definição da vaga nas oitavas de final será nos pênaltis.

Por sinal, o confronto em Santa Catarina marcará o retorno do Criciúma aos gramados. A última partida do clube foi justamente na derrota para o tricolor. Depois, o Tigre teve três embates adiados no Brasileirão, contra Grêmio, Cuiabá e Palmeiras.

Internamente, o tricolor espera um jogo difícil fora de casa. Após o duelo de ida, o técnico Rogério Ceni lamentou o placar magro por conta do grande volume ofensivo apresentado pelo Esquadrão. Na última vez que encarou o rival no estádio Heriberto Hülse, o Bahia ficou no empate por 0x0, pelo segundo turno da Série B de 2022.

Se avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o próximo adversário será decidido em um novo sorteio.

Já no domingo seguinte, dia 26, o compromisso será na Fonte Nova. O Esquadrão recebe o CRB, às 18h, pela semi da Copa do Nordeste. O duelo será definido em jogo único, e o clube baiano tem a vantagem de atuar em casa por ter feito melhor campanha do que o rival alagoano.

Quem vencer entre Bahia e CRB avança para a final do Nordestão. Empate no tempo normal leva a decisão aos pênaltis.

Na outra semi, Fortaleza e Sport se enfrentam na Arena Pernambuco. O título do regional será definido em duas partidas, agendadas para os dias 5 e 9 de junho.

Apesar de saber das dificuldades que vai encarar nos jogos eliminatórios, o Bahia quer aproveitar a boa fase no Campeonato Brasileiro - onde é o vice-líder -, para também ter sucesso nas duas competições.

“Estamos encarando todos os jogos como uma final, isso que vem fazendo a diferença para nós. Independentemente se é Brasileiro, Copa do Brasil ou Copa do Nordeste, são jogos importantes. Infelizmente, são jogos longe do nosso torcedor e da nossa casa. Sabemos que eles vão estar torcendo e mandando energia positiva para a gente fazer grandes jogos e conseguir os resultados que nos interessam”, disse o meia Everton Ribeiro.

MAIS TEMPO

Além de mudar o foco do elenco para outros torneios, a pausa na Série A proporcionou mais tempo de trabalho e descanso para o elenco. Inicialmente, a preparação do Esquadrão previa o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada. A equipe terá agora mais uma semana livre antes de entrar em campo.

Uma reunião entre a CBF e os clubes da primeira divisão está marcada para o dia 27 de maio. O conselho técnico discutirá, entre outros assuntos, a retomada ou adiamento de mais rodadas do Brasileirão.