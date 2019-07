Bahia x Grêmio bate recorde de público entre clubes na Fonte Nova

O jogo entre Bahia e Grêmio, que resultou na eliminação do time baiano da Copa do Brasil devido à derrota por 1x0, marcou também o novo recorde de público na Arena Fonte Nova em partidas entre clubes: 46.341 pagantes (e 46.663 no total). A renda foi de R$ 1.349.590,50.

O recorde anterior pertencia a Bahia 0x0 Sampaio Corrêa, na final da Copa do Nordeste de 2018, que registrou público pagante de 45.378. Na ocasião, a torcida tricolor também não pôde comemorar, já que o time maranhense foi campeão porque havia vencido em São Luís por 1x0.

Geromel marca Artur em lance no primeiro tempo (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)

O recorde geral da Arena Fonte Nova, inaugurada em 2013, pertence ao jogo Estados Unidos x Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Foram 51.227 torcedores a presenciar a vitória belga por 2x1, com todos os gols na prorrogação, no dia 1º de julho. A Fifa, responsável por divulgar o público, não detalha pagantes e presentes.

Na Copa do Mundo, o estádio teve uma condição especial: uma arquibancada móvel foi construída atrás do gol do Dique, o que aumentou a capacidade do estádio. Em condições normais, não há como o recorde ser alcançado.

A marca atual fica longe do recorde da antiga Fonte Nova, que é de 110.438 pagantes na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, em que o Bahia venceu o Fluminense por 2x1 e classificou para a decisão contra o Internacional, na qual acabaria campeão.