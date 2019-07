Bahia x Grêmio: venda de ingressos aberta para toda a torcida

Os ingressos para a partida entre Bahia e Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, estão disponíveis para todos os torcedores a partir desta sexta-feira (12). A venda começou na quarta, apenas para sócios. Desde as 9h, os bilhetes estão disponíveis para o público geral pelo site da Arena Fonte Nova. A venda nos seis pontos físicos será iniciada no sábado (13).

Bahia e Grêmio se enfrentam às 19h15 da próxima quarta-feira (17), na Fonte Nova, em jogo que decidirá quem avança às semifinais. A primeira partida, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, terminou empatada em 1x1. Quem vencer fica com a vaga. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A cadeira custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A cadeira especial, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O preço do lounge é R$ 160. O valor do ingresso da torcida visitante é R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os gremistas já podem comprar online ou aguardar o dia do jogo e comprar na bilheteria visitante, a partir das 16h30 de quarta-feira.

A expectativa é de casa cheia. O site da Fonte Nova apresentou problemas na manhã desta sexta.

Antes da decisão, os dois times entrarão em campo sábado (13), pela Série A. O Grêmio recebe o Vasco às 17h, na Arena do Grêmio, e o Bahia enfrenta o Santos às 19h, em Pituaçu. Os ingressos também já estão à venda nos mesmos locais habituais, com exceção da Fonte Nova. As bilheterias de Pituaçu só abrirão no dia da partida. Os preços são diferentes: arquibancada custa R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (sócio). O setor de cadeiras será reservado para sócios do Lounge da Fonte Nova.

Programação de vendas:

Sexta (12)

Internet – A partir das 9h

Sábado (13)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-17h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-19h

Domingo (14)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 13h-21h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-14h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-14h

Segunda e terça (15 e 16)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-20h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-20h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-19h

Quarta (17)

Fonte Nova – A partir das 11h (começando pelo Sul/Dique)

Internet – Até 18h45

Balcão de Ingressos – Shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista – 9h-15h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 8h-15h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-15h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 8h-15h