Bahia x Vasco: veja como assistir, escalações e desfalques

Em situação delicada no Brasileirão, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira (7), diante do Vasco, às 19h15, no estádio de Pituaçu, precisando de uma vitória para não se complicar ainda mais na tabela de classificação.

Com apenas 12 pontos, o tricolor inicia a 14ª rodada na 16ª colocação, mas empatado em número de pontos com Coritiba, Red Bull Bragantino e Botafogo, equipes que estão na zona de rebaixamento.

Para piorar, o Esquadrão não vence como mandante há cinco jogos e vem de quatro derrotas seguidas em Pituaçu.

Confira as informações necessárias para acompanhar a partida:

Bahia

Mano Menezes não deu pistas sobre o time que enfrenta o Vasco hoje, mas preocupação do treinador está no sistema defensivo. O Bahia sofreu 22 gols até aqui e é o time mais vazado do Brasileirão.

Por isso, não será surpresa se Mano promover mudanças na defesa. Um dos que podem pintar no time é o zagueiro Anderson Martins. Ele vem treinando na Cidade Tricolor, mas ainda não estreou pela equipe.

Além disso, Mano Menezes não deve contar com Rodriguinho, que ainda se recupera de um trauma no pé. Já no ataque, Rossi volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, mas deve ser apenas opção no banco.

Quem está fora: João Pedro (joelho), Zeca (problemas pessoais).

Dúvida: Rodriguinho (trauma no pé).

Provável escalação

Vasco

O Vasco também atravessa momento ruim na temporada. Depois do bom início quando chegou a brigar pelas primeiras colocações da Série A, o time do técnico Ramon Menezes está em declínio.

Entre Copa do Brasileirão, o alvinegro não vence há cinco jogos. Na última rodada a equipe ainda foi goleada por 4x1, pelo Atlético-MG. Assim, nova derrota pode deixar Ramon ainda mais pressionado.

Quem está fora: Benítez, Andrey e Andrey Santos (suspensos); Ramon, Breno e Juninho (machucados).

Provável escalação:

Fernando Miguel, Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Carlinhos, Fellipe Bastos e Marcos Junior; Talles Magno, Vinícius e Cano.

Transmissão: Premiere

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt (trio do Rio Grande do Sul).

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO), auxiliado por Andrey da Silva E Silva (PA) e Edson Antonio de Sousa (GO).