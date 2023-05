Baiana de 11 anos ganha concurso de miss e pode representar o país no exterior

A pequena Stephany Yasmin Santos Silva, de apenas 11 anos, almeja conquistar o mundo. A baiana de Salvador ganhou o título de Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023, no último dia 20 de maio, e, com ele, o direito de representar o país em um concurso internacional.

Sua trajetória nas passarelas começou durante a pandemia, como conta sua mãe Laybni Santos. "Ela ficava muito tempo em casa, sem contato social, só na frente das telas, aí então resolvi colocá-la em alguma coisa. Foi quando ela começou a fazer aulas de passarela, e pegou gosto, me disse que queria ser uma grande modelo internacional. Eu passei a apoiá-la e investir como posso", relatou.

Além das aulas de passarela, Yasmin ainda faz teatro e participa de desfiles e concursos sempre acompanhada pelo o irmãozinho Richard Gabriel, de 5 anos.

Morando no Barbalho, na vila Imbassahy, a família luta para realizar os sonhos da pequena miss. Mesmo sem condições financeiras, a mãe sempre investe na carreira da filha, chegando a organizar 'vaquinhas' online para ajudar nas despesas de passagens, hospedagem e alimentação. Felizmente, os esforços têm dado retorno. A modelo já construiu um carreira de vitórias, sendo eleita Miss Bahia 2022, Miss Salvador 2022 e Miss Bahia 2023. Além de contar com 100 mil seguidores nas redes sociais (@missyasmin.silva).

No último dia 20 de maio, a Miss Bahia esteve em Recife, representando o nosso estado. Na ocasião, foi eleita a Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023. O concurso foi realizado pela Passarela Agência em Recife, no hotel Luzeiros, sob a direção de Josemir Marques e Phelippe Rodrigues.

A competição teve duas etapas, sendo a primeira com traje típico, onde ela desfilou vestida de Maria Quitéria, com figurino produzido pelo estilista Darlan Fontes. Já o segundo traje foi com vestido de Gala, assinado pela estilista Vânia Johnstone.

"O título de Miss Brasil é mais uma conquista em sua caminhada, juntamente com os títulos de Miss Bahia 2022, Miss Salvador 2022 e Miss Bahia 2023.. Eu me sinto muito orgulhosa de ter uma filha tão talentosa, e de vê-la evoluindo cada vez mais nas passarelas", disse a mãe.

Com seu último título, Yasmin ganhou o direito de disputar o Miss Universo Pré-Teen, a ser realizado no Peru. O próximo concurso será realizado em outubro, mas Laybni crê que há pouco tempo para se preparar e mira na próxima edição, em março de 2024. "Com fé em Deus vai da tudo certo e vamos conseguir ajuda para chegarmos lá. Quero me programar para ir correndo atrás de ajuda de custo para irmos em março", concluiu.

Yasmin com a faixa de Miss Salvador (Reprodução/Redes Sociais) Yasmin com a faixa de Miss Beleza Bahia Mirin Glamuor (Reprodução/Redes Sociais) Yasmin durante o concurso Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023 (Reprodução/Redes Sociais) Yasmin como Maria Quitéria durante o concurso Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023 (Reprodução/Redes Sociais) Yasmin durante o concurso Miss Beleza Brasil Model pré-teen 2023 (Reprodução/Redes Sociais)