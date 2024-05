SERVIÇO

Estácio oferece atendimento jurídico gratuito para mães

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Estácio lançou um programa de atendimentos jurídicos para as mães. O apoio jurídico é gratuito e funciona toda quarta-feira deste mês, das 14h às 17h, no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Estácio Bahia, localizado no Campus Gilberto Gil.

O agendamento é feito através do telefone (71) 2107-8180 e o atendimento será presencial na unidade de ensino que funciona no Stiep.

"É fundamental que as mães estejam informadas sobre seus direitos legais e as proteções disponíveis para enfrentar os desafios da maternidade. Em caso de dúvida ou se enfrentar dificuldades, é sempre recomendado buscar o apoio jurídico especializado em direito das famílias, trabalhista e/ou previdenciário para obter orientações personalizadas e garantir a proteção de seus direitos”, afirma Enrico Cabrita, estagiário de Direito, que junto com outros estudantes presta atendimento no Núcleo monitorado por acadêmicos da faculdade.