AFROESTIMA

Programa de capacitação para afroempreendedores inicia curso gratuito com 300 alunos

O AfroEstima, programa de capacitação gratuito para afroempreendedores de Salvador, iniciou as aulas na última semana com mais de 300 participantes que atuam nas áreas de turismo e cultura da capital. A próxima edição está confirmada para setembro. Uma lista de interesse já está disponível através do número de Whatsapp do programa.

O pontapé deste ciclo foi dado na segunda-feira (6) com os módulos de Marketing de Conteúdo e Engajamento, com o professor Vinicius Oliveira, da Wakanda Educação, e História e Cultura Soteropolitana da Diáspora, com o historiador Wilson Filho. As aulas são via Google Meet, com início sempre às 19h, facilitando assim a participação do afroempreendedor que trabalha durante o dia.