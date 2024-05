ARTE E CULTURA

Festival de artesanato inédito em Salvador inicia retirada de ingressos gratuitos

Abertura contará com a presença da ministra Margareth Menezes



Publicado em 10 de maio de 2024 às 10:38

Feira de Artesanato Crédito: Divulgação

Evento de artesanato inédita em Salvador, o 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia (Fenaba) disponibiliza a partir desta sexta-feira (10), às 12h, ingressos online para acesso a sua programação gratuita. O evento inclui uma feira de produtos, com 235 estandes, desfile de moda artesanal, espaço infantil, gastronomia, manifestações culturais, shows, salão de negócios e atividades de qualificação na Arena Fonte Nova.

Com expectativa de receber 3.500 visitantes por dia, o evento acontece entre 17 e19 de maio e contará com a presença da ministra da Cultura Margareth Menezes na sua abertura. A retirada de ingressos gratuitos pode ser feita por meio do link na bio do Instagram @fenabahia.

Inspirado na expressão "Fé na Bahia", o evento vai promover o intercâmbio entre mais de 200 artesãs e artesãos das 20 Rotas do Artesanato da Bahia, 20 mestras e mestres, seis associações de artesanato, representando a Federação de Associações de Artesãos do Estado da Bahia (FAAEB) e dez Federações Nacionais representando a Confederação Brasileira de Artesãos (CONART – Brasil).

Além da Bahia, estarão presentes os estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federal. O visitante vai encontrar uma variedade de técnicas do artesanato, como renda, bordado, tecelagem, pintura, cerâmica, entalhe em madeiras, trançado, crochê, fuxico, ourivesaria, costura em retalho, redes e objetos produzidos a partir de matérias-primas como coco, palha, fibra, piaçava, sementes, escamas de peixes e conchas.

Para chegar à Feira, o público deve usar preferencialmente a Ladeira da Fonte. Para quem for de carro, o estacionamento funcionará no Nível 2 da Arena Fonte Nova, com acesso pelo Dique do Tororó.

Atrações

O palco principal do Fenaba, montado na área externa do nível 7, vai receber shows com grandes nomes da música baiana e nacional. Na abertura (17), o festival receberá a sambista baiana Mariene de Castro e os Autorais, projeto que reúne três grandes compositores e cantores baianos: Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey.

No dia sábado (18), o cantor e compositor carioca Paulinho da Viola se apresenta em clima de encerramento da turnê nacional comemorativa aos seus 80 anos, retornando a Salvador após nove anos com um repertório rico em samba e choro para o público presente do festival. No mesmo dia, o Fenaba recebe a banda Sambaiana, grupo de samba formado por mulheres, e o stand up com o influencer Matheus Buente. No dia 19 (domingo), o cantor Jau e convidados encerram o último dia do evento.

O 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA) e das Secretarias da Cultura (Secult), do Turismo (Setur) e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi). O evento tem correalização da Pau Viola e da Associação Fábrica Cultural e patrocínio do Sebrae.

Serviço

1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA

Data: 17 a 19 de maio de 2024 (sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Arena Fonte Nova (Níveis 6,7 e 8)

Horário da Feira:

17/05 (sexta-feira): das 14h às 22h

18/05 (sábado): das 13h às 22h

19/05 (domingo): de 13h às 20h

Encerramento do evento: 17 e 18/05 - 23h | 19.05 - 20h30

Acesso: Ladeira da Fonte

Entrada gratuita

Servidores públicos do estado terão descontos entre 5% a 15% nas compras de produtos

Estacionamento: N2 (Entrada pelo Dique) - R$ 20

Porgramação

17/05 - Mariene de Castro e Autorais

18/05 - Paulinho da Viola, Sambaiana e stand up com o influencer Matheus Buente