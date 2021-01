Baiana Mara conta como fez prêmio do BBB render: 'Investir e não ficar guardando'

A baiana Mara Viana venceu o BBB 6, em 2006, e conseguiu aproveitar bem o prêmio. Com o valor de R$ 1 milhão que ganhou, ela investiu em imóveis e comprou uma pousada em Porto Seguro, no sul baiano. No ano passado, a pousada foi demolida e deu lugar a um prédio de R$ 3 milhões. "Consegui uma renda mensal muito boa e com o dinheiro fui comprando mais imóveis", explicou Mara ao Uol.

A pousada da ex-BBB fica perto da praia, a uma caminhada de dez minutos, mas ela contou que resolveu mudar por conta da concorrência forte de turismo na área. O prédio que está sendo construído lá fica pronto em dois meses e então será colocado para aluguel.

Mara contou que mesmo depois de ficar milionária, não passou a levar uma vida de luxo. "Não tenho bobagem com dinheiro, gosto de investir e não ficar guardando. Acabei de comprar um apartamento em Vitória da Conquista", diz.

Ela lembrou que quando entrou no BBB sua ambição era ganhar um carro para ajudar na locomoção da filha de 5 anos, que tem uma deficiência física. "Entrei no BBB e para minha surpresa tinham dois carros no pátio. Pensei, será que esse carro veio para eu ganhar e já ir embora? Eu não tinha planos de ficar na casa por 3 meses", diz ela, que era técnica de enfermagem na época.

Mara ganhou dois carros depois. E com o prêmio pagou tratamento da filha, que hoje tem 21 anos e estuda direito. "Ela não seria hoje quase advogada e não teria a mobilidade que ela tem porque não teria tido o tratamento que eu pude dar.. Esse dinheiro foi uma bênção em nossas vidas", avalia.

Formada em teologia, Mara começou a estudar psicologia, aos 48 anos. "Eu trabalhava na área da saúde e gosto muito e ajudar as pessoas. Estou no segundo período e adorando o curso", diz. Ela contou que não gostaria de voltar ao BBB para participar, mas para uma visita ou participação. "É um jogo muito difícil. Tenho o sonho de um dia pisar novamente naquele gramado. Foi onde tudo começou na minha vida. Fico assistindo e revivendo. É muito emocionante", finaliza.