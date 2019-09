Baiana palestra em congresso internacional de jovens empresários

A professora, consultora e palestrante baiana Maria Brasil, 27 anos, será a única brasileira a palestrar no Congresso Iberoamericano de Jovens Empresários, que acontece nesta sexta-feira (20), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Responsável por ressignificar os conceitos do branding e propósito para marcas sólidas, a consultora, que também é presidente presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), irá conduzir a palestra Marcas com Alma durante o evento que vai reunir empresários da América Latina, Portugal e Espanha.

“É uma grande honra poder levar o conteúdo que tanto acredito para um ambiente de tanta relevância, de âmbito internacional, mostrando a força que a Bahia tem diante deste contexto. É maravilhoso poder levar esse conhecimento adiante ", comemora Maria, que atua em doze estados brasileiros.

No retorno, ela se se apresenta no Congresso Empresarial Paranaense, que acontece no Mabu Theresa Grand Resort, em Foz do Iguaçu, nos dias 25 e 26 de Outubro.

Maria também é especialista em Comunicação Estratégica e Gestão de Marcas pela Universidade Federal da Bahia, com passagem pela Universidad Europea de Madrid, Instituto Europeu de Design e New York University. Fundou ainda a Essence Branding, consultoria de construção de plataformas de marca baseadas na essência e propósito dos negócios.

A baiana também escreveu o livro O Discurso do Réu e ministra aulas de MBA, palestras, cursos e workshops nas áreas de empreendedorismo feminino, branding com propósito e personalbranding.