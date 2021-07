Baiana Sthe Matos irá participar do reality 'A Fazenda', diz Leo Dias

A blogueira baiana Sthefane Matos, a Sthe, será uma das atrações da nova edição do reality A Fazenda, da Record, que terá início em setembro. De acordo com o blogueiro Leo Dias, o convite já foi aceito pela youtuber.

Sthe acumula 3 milhões de inscritos no YouTube, mas é no Instagram onde mostra sua verdadeira força com 9 milhões de seguidores.

A blogueira é marcada por algumas polêmicas, incluindo uma suposta traição de seu ex Abner, a paternidade de seu filho Apolo e também um vídeo íntimo vazado.

Além de Sthe, Leo Dias adianta que a funkeira Tati Zaqui, dos hits Água na Boca e Diaba, será mais uma confinada.

A décima terceira edição de A Fazenda tem data de estreia prevista para o dia 13 de setembro e terá a apresentação de Adriane Galisteu.