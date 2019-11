Baiana transforma pequeno negócio de lanches em franquia

Ela tinha R$ 3 mil e a ideia de transformar a hora do recreio de onde as filhas estudavam. Baiana de Ilhéus, a assistente social Larissa Souza se assustou, na verdade, com o lanche que as crianças levavam para escola. “Este público é muito exigente, não porque já sabem fazer as melhores escolhas, mas porque a concorrência com o que é ofertado às crianças em termos de produtos industrializado cheios de açúcar e calorias vazia é grande. E fazer com que elas escolham por um bom alimento é sempre um desafio”, destaca a empreendedora.

Da lancheira veio à inspiração de criar o Snack Saudável, que passou a entregar os kits de lanches – com uma fruta, bebida natural e carboidrato na medida certa - um pouco antes do intervalo das aulas. E não demorou muito para um negócio que começou na cozinha de casa se tornar uma franquia.

Em três anos, a Snack Saudável saiu de uma cidade do interior de Rondônia, onde Larissa mora atualmente, e ganhou 54 unidades franqueadas. Até o final deste ano, inclusive, três delas devem ser inauguradas na Bahia, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. “Muitas pessoas começaram a procurar pelo nosso modelo de negócio e então formatamos a franquia. Conquistamos a multiplicação de uma ideia, um conceito de um estilo de vida diferente para um público tão assediado por uma alimentação industrial”, acrescenta.

A história de Larissa é mais uma experiência que mostra que não precisa ser grande para franquear um negócio e usar isso a favor do crescimento da marca. O que vale é o tamanho da ideia. Segundo o diretor regional Nordeste da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Leonardo Lamartine, o primeiro passo é identificar se a marca é mesmo replicável. “É o que a gente chama de análise de franquiabilidade. Mostrar os propósitos, ganhos financeiros que o franqueado pode ter. É a melhor forma de vender franquias e se criar neste mercado”, pontua.

Em seguida, o caminho é buscar o auxílio de um advogado especializado em franquia ou um consultor da área. Outra dica também é ouvir franqueadores que escalonaram seu negócio com sucesso. “Se você tiver algum franqueador já com a expertise, converse. Se possível, se junte a ele e o transforme em um acelerador da sua franquia. O ponto de equilíbrio de uma franquia é a partir de 20 franquias vendidas. Antes disso é investimento. Ele precisa investir em estrutura e consultoria”, afirma.

Parcerias

Se franquia é sinônimo de expansão de um negócio de sucesso, o empreendedor tem mais alguns passos a seguir antes de conquistar mais mercado. O coordenador de Comércio e Serviços do Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa (Sebrae-BA), Ítalo Guanais, destaca que vale a pena estabelecer na proposta uma relação de ganha-ganha:

“Um bom franqueador oferece aos interessados em aderir à sua rede um estudo de resultados, incluindo custos de instalação, faturamento mensal, margem de lucro. Inclui, também, determinar o dimensionamento físico e financeiro do negócio, a partir das experiências anteriores, testadas e comprovadas em suas unidades próprias”.

No processo de formatação é fundamental apostar em parcerias. “O sistema de franquia empresarial é um casamento de interesses no qual os parceiros tendem a unir seus esforços e habilidades, trabalhando com um único objetivo: o sucesso de ambos. Franqueador e franqueados dependem diretamente um dos outros para que possam prosperar. Em vista disso, a seleção dos candidatos a franqueados deve seguir rigorosamente as premissas estabelecidas pelo perfil do franqueado quando da formatação da franquia”, aconselha Guanais.

Tamanho da demanda

Para o diretor da CHIA Franchising, Participações e Investimentos, Rodrigo Chiavenato, outro ponto importante está no nível de demanda que este produto e/ou serviço pode entregar. “Tem aquele ditado que diz que uma ideia não vale nada. Mas uma ideia bem executada pode valer muito. Para vender sua expertise, este empreendedor deve ter entendimento do mercado, dos processos do seu negócio e, principalmente do tamanho da demanda que está por vir”.

Isso inclui também a disposição de testar (e muito) o formato que pretende escalonar: “Não basta apenas ter o capital disponível para investir. Já vi inúmeros casos de executivos bem sucedidos que não conseguem gerir uma equipe de 2 pessoas em uma loja de 30 metros quadrados. A estruturação do modelo é parte fundamental no processo, assim como testar o modelo pelo menos 24 meses, com bom resultado financeiro, antes de se pensar em franqueá-lo”, recomenda o especialista em franquias.

Chiavenato orienta que não existe um segmento ideal para franquear. “Não deixe de exigir uma sólida experiência nos profissionais envolvidos, de preferência quem já esteve nos dois lados da moeda como franqueador e franqueado. Isso conta muito na hora da construção e estruturação do negócio com o compartilhamento de boas práticas do franchising. Crie um plano de negócios forte, corra riscos de forma moderada e estabeleça sempre metas e prazos”, acrescenta.





PRESENÇA DIGITAL AUMENTA DIVULGAÇÃO DA MARCA

A Snack Saudável só conseguiu sair da cidade de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, quando aumentou sua presença digital. Segundo a diretora da marca, Larissa Souza, 60% do total arrecado com vendas de franquias é gerado pelos anúncios do Google. “Quando decidimos investir em melhorar a nossa participação na rede, em dois anos, conseguimos atingir uma taxa de retorno 16 vezes maior do que o valor investido”, destaca.

Atrair estes empreendedores por meio do Google se tornou uma estratégia. “Até o final do ano, a nossa expectativa é chegar a 70 franquias”, completa a empreendedora.

E o Google tem vários recursos gratuitos que podem ajudar a melhorar a presença digital dos negócios.No último mês, a empresa lançou a página “Google para PMEs” que cria um plano personalizado para empresas que desejam crescer com as ferramentas digitais.

“O Google para PMEs mostra o nosso compromisso em ajudar o ecossistema de empreendedorismo a crescer, uma vez que pequenas e médias empresas são vitais para o sucesso da nossa economia”, afirma Rodrigo Rodrigues, diretor de

Google Customer Solutions para o Brasil.

Para usar o novo site, disponível em g.co/GoogleparaPMEs, o empreendedor precisa preencher as informações básicas do negócio, determinar seus objetivospara receber o plano e um passo a passo de como usar ferramentas como o Google Meu Negócio, Google Ads e G Suite. Também é possível obter insights sobre como otimizar o alcance de mais consumidores.





CINCO CONSELHOS PARA QUEM TEM UMA BOA IDEIA

1. Marca fortalecida Invista para formatar uma franquia quando tiver uma marca registrada, reconhecida no mercado e com situação financeira equilibrada. “Vender franquias não é para recompor caixa e sim fortalecer a marca para posicioná-la no mercado”, pontua o coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia, Ítalo Guanais.

2. Legislação A Lei nº 8.955/94 – conhecida como a Lei da Franquia, exige que a empresa tenha no mínimo dois anos de existência para garantir a apresentação de balanços anuais que permitam aos candidatos a franqueado analisar os balanços do negócio. “Use esse prazo para estruturar os caminhos da empresa que irá franquear”, aconselha Guanais.

3. Plano de negócios Construa um planejamento financeiro eficaz para a empresa franqueadora e para o franqueado, como reforça ainda o coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia. “Ele vai servir para para prever a viabilidade das unidades, bem como o planejamento de cada franquia, seus pontos comerciais, o valor do aluguel de cada unidade, por exemplo. Caberá ao franqueador auxiliar o franqueado nesses processos”.

4. Equipe Estruture muito bem a equipe de suporte técnico que será responsável pela transferência de know-how, treinamento e reciclagem do franqueado, além do acompanhamento e supervisão do negócio. “Esse profissional é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da franquia”.

5. Marketing O plano de Marketing precisa ser compatível com o estilo de cada rede, reforçar os diferenciais e o portfólio da empresa, além de evidenciar as promoções e novos itens. “Não deixe de fazer o monitoramento e uma avaliação final, revisando-o sempre que necessário”, diz.