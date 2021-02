Baiana vira modelo após ser descoberta em fila de entrega de cesta básica

O acaso protege enquanto se anda distraído. E essa proteção é ainda maior para quem está atento: quem sabe quando uma oportunidade vai surgir? Ninguém. Mas dá para aproveitar tão logo ela chegue. Rebeca Farias, 16 anos, moradora do Nordeste de Amaralina, soube aproveitar a oportunidade que surgiu e em alguns meses viu sua vida mudar: saiu de uma fila para pegar alimentos numa ação, topou gravar um vídeo e hoje é modelo agenciada pela WAY Models, a mesma empresa que cuida das carreiras das modelos brasileiras Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrosio.

Dona de um olhar tranquilo e um jeito que mistura timidez e agitação, Rebeca é gigante pela própria natureza - seu 1,90 metro de altura não deixa negar. A vida dela começou a mudar quando Marivaldo dos Santos, fundador do projeto percussivo Quabales, viu a garota na fila para receber uma doação de cesta básica.

Marivaldo perguntou se Rebeca topava gravar um vídeo pedindo ajuda para fazer um book ou dar uma força para ela ingressar no mundo na moda. Ela topou. Foi aí que as portas começaram a se abrir para a garota.

O vídeo foi publicado no dia 4 de dezembro do ano passado e circulou: nomes como Ivete Sangalo, Regina Casé e Taís Araújo compartilharam a publicação, que foi levada longe pelas redes sociais. O nome dela chegou a pessoas ligadas ao universo da moda e aí veio a grande oportunidade.

Menos de um mês depois da publicação, Rebeca posava para ensaios de Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, e para o beauty-artist Fernando Torquatto. E ela também protagonizou o videoclipe ‘Fashion Way’ do DVD ‘Live - Broadway na Favela’, do Quabales Banda.

Com 16 anos recém-completados, Rebeca tem 1,90m de altura

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Rotina

Começando na vida de modelo, Rebeca ainda tem que enfrentar várias dificuldades. A mudança de rotina bagunçou um pouco a cabeça da menina tímida, estudante do 1º ano do ensino médio, e que tinha como um de seus hobbies ir à casa das amigas.

Morando com a tia, o tio e um primo na comunidade do Pé Preto, no Nordeste de Amaralina, Rebeca não imaginava que a oportunidade iria surgir justamente no período em que ficou mais reclusa em casa, tentando manter o isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Eu me sinto muito realizada, estou tão feliz com tudo isso que está acontecendo... É uma oportunidade pra vida! Sempre sonhei com isso, desde os 8 anos assistia a desfiles na televisão e sonhava em um dia fazer aquilo, mas não achei que isso fosse acontecer tão rápido assim", disse Rebeca.

Evangélica e fã declarada da cantora gospel Sarah Beatriz, Rebeca diz que gosta de passear, ocupa seu tempo com filmes, séries e livros - mas sempre guarda um tempinho para as redes sociais.

Viagens

A vontade de conhecer lugares é um motivador para a jovem modelo. Hoje, ela tem o Farol da Barra e o de Itapuã como seus lugares preferidos. Ela espera que a carreira na moda ofereça a oportunidade de conhecer outros lugares, espaços, passarelas e mundos - assim como vem acontecendo desde 2015 com nomes revelados pelo projeto Afro Fashion Day, promovido pelo CORREIO.

“Meu sonho é viajar o mundo e poder trabalhar para todas as marcas que acreditem no meu potencial, que apostem em meu trabalho e que abram espaço para a diversidade. Independente de marcas, estarei honrada em representar o Brasil nas passarelas e campanhas”, afirma.

Gisele Bündchen é uma das inspirações de Rebeca (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Rebeca posa para foto na sede do Quabales, em Amaralina (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Modelo fez seus primeiros trabalhos entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Rebeca diz que marcas que pretende trabalhar com marcas que tenham cuidado com a parte social (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Gisele Bündchen é uma das inspirações de Rebeca (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Rebeca posa para foto na sede do Quabales, em Amaralina (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Modelo fez seus primeiros trabalhos entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Rebeca diz que marcas que pretende trabalhar com marcas que tenham cuidado com a parte social (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Rebeca leva consigo a capacidade de sonhar além do que seus olhos enxergam. Sempre atenta para causas sociais, pensa em crescer inspirando outras pessoas como ela: de origem humilde, com o sonho de ter pelo menos uma oportunidade para mostrar que é capaz de ir longe.