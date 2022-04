Baianas criam plataforma que une consumidores a empresas com boas práticas socioambientais

E se você pudesse escolher produtos e serviços com boas práticas socioambientais sem sair do lugar? Essa é a proposta da Best2all, startup baiana liderada pelas irmãs Leana Mattei e Luiza Mattei que, a partir de uma tecnologia social de pesquisa e conexão, consegue identificar e classificar empresas a partir das suas ações sustentáveis, permitindo que usuários adeptos ao consumo consciente possam localizar e adquirir produtos e serviços de forma rápida e transparente através de um aplicativo.

Co-fundadora da startup, Leana explica que toda escolha gera um impacto, que pode ser positivo ou negativo. Elas se questionaram como fazer melhores escolhas sem ter visibilidade das informações produtivas e organizacionais de maneira acessível antes de criar a empresa.

"Nascemos dessa dor de não saber, que é nossa e de tantas pessoas que têm buscado consumir de forma mais consciente. Nossa missão é democratizar o acesso à informação de forma rápida e transparente, gerando impacto positivo em toda a cadeia de consumo. Afinal, se é melhor para o mundo, se é melhor para todos, é melhor para você”, explica Leana.

Nesse momento a startup está na fase de validação, ou seja, com a ideia estruturada, é hora de testar como o mercado absorverá a proposta do modelo de negócio. Luiza explica que a ideia é fazer com que todo mundo ganhe: consumidores e empresas

“Quem vai comprar tem a oportunidade de escolher quem está comprometido com o impacto positivo e quem vende ganha visibilidade e vantagem competitiva a partir das suas boas práticas socioambientais, já que esse é um fator de decisão que tem ganhado cada vez mais relevância para os consumidores”, aponta.

Para isso, tanto empresas quanto consumidores que estejam alinhados e interessados nessa iniciativa devem fazer um cadastro no site clicando neste link para receber a notificação quando o app estiver disponível para download.