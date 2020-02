BaianaSystem vai tocar mais duas vezes no Circuito Barra/Ondina durante Carnaval

Grupo está confirmado em outras duas apresentações na Orla de Salvador (Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO)

Depois de ser anunciada como atração do Furdunço, no próximo dia 16, a banda BaianaSystem vai tocar ao menos outras duas vezes no Carnaval de Salvador. Ambas no Circuito Barra / Ondina e com patrocínio do Governo do Estado. A informação foi confirmada por uma fonte do repórter do CORREIO, Alexandre Lyrio, que na sexta-feira (31) publicou nas suas redes sociais um apelo para que o grupo participasse da maior festa de rua do planeta.

As novas apresentações serão nos dias 22 e 23. Nesta última, a Baiana terá as participações especiais de Armandinho, BNegão e Vandal. No dia anterior, 22, Russo Passapusso (vocalista) e Roberto Barreto (guitarra baiana) vão subir no trio da banda Afrocidade. Aliás, as duas apresentações fazem parte de uma ação que é resultado da parceria da BaianaSystem com o Afropunk, o mais importante festival de música negra do mundo. Este ano, o Afropunk acontece pela primeira vez no Brasil, em novembro, na capital baiana.

Gilberto Gil

Segundo Ronaldo Jacobina, colunista do CORREIO, Russo Passapusso e Baiana ainda planejam sair com Gilberto Gil no Carnaval. Na coluna de 28 de janeiro, Jacobina escreveu que "nenhuma das partes quer ainda se manifestar sobre o encontro, mas é certo que, além da folia baiana, os artistas planejam uma série de shows que percorrerá várias cidades brasileiras".