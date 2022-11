Baianinha do hexa: conheça a torcedora que vai para sua terceira Copa do Mundo seguida

Comprar uma camisa da Seleção, uma TV nova se possível, enfeitar a rua de verde amarelo e acompanhar os jogos do Brasil. Este pode ser o ritual normal para qualquer brasileiro que pretende acompanhar a Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. Contudo, tem uma baiana que eleva o nível da brincadeira. A artista e advogada Hela Cerqut embarca no dia 17 para o Catar, onde acompanhará os jogos da seleção brasileira, além da final, que ela espera que tenha o Brasil todo lindo, assim como suas roupas especialmente costuradas para cada partida. Será sua terceira Copa in loco, contando as edições no Brasil (2014) e na Rússia (2018). “Com todo este preparo, o hexa vem nem que eu tenha de entrar em campo”, avisa.

Aos 35 anos, Hela fez uma promessa: vai em todos os Mundiais até completar 50. Falaremos disso mais adiante. Antes, olha o ‘arsenal’ de roupas, acessórios e presepadas que só essa baiana preparou. Se depender de preparação e desenvoltura, vai brilhar mais que Neymar.

Em casa, Hela mostrou os três looks que usará na primeira fase, nos três jogos do Brasil. “Desculpe a demora, minha staff estava me maquiando. O pagamento foi um cuscuz com café. Ela deveria estar trabalhando, mas está aqui comigo”, disse, apontando para a amiga e vizinha Flávia de Mello, que cuidará das plantas e dos gatos durante a viagem ao Catar.

Conseguir roupas que se adequassem aos costumes do Catar não foi fácil. A vestimenta de paquita azul, de cortes ousados e perna de fora - que apareceu ao vivo na Globo durante a Copa na Rússia -, precisou ser adaptada.

Na próxima sede, mulher não pode andar com os ombros de fora. Pernas à mostra, somente do joelho para baixo. Depois de muita procura por tecidos na Avenida Sete, Hela fez um conjunto de calça com recorte lateral e um cropped de mangas esvoaçantes azul royal, lambendo o chão.

“Vai ser assim lá. Esta roupa azul já é uma nova versão, pois a primeira ficou muito feia. Conversei com os especialistas da Avenida Sete, lojistas, todo mundo. Ficou essa coisa maravilhosa aqui, ó. A roupa da paquita não ganhou a Copa, mas agora vai trazer o hexa, não é possível”, diz.

Ela ainda apresentou outros dois looks. O primeiro, uma calça legging por baixo, com uma peça única, que une uma bata de mangas longas e luvas, tudo estampado de onça pintada arco-íris. “Outro problema. A roupa é toda colada e fiquei com medo de ser barrada. Aí fiz uma sobreposição para cobrir o desenho do corpo, caso o bicho pegue”, conta. O último, mais comportado, é batizado de Periquita Pistola, em homenagem ao mascote da Seleção Brasileira, o Canarinho Pistola.

Além do vestuário, Hela precisou pesquisar bem sobre o Catar para não cair nos esparros de um país cheio de restrições e muito diferente da cultura brasileira, principalmente com a mulher. A torcedora decidiu que aceitará as regras para não quebrar a promessa de ir a todas as Copas até os 50. Ela também faz uma reflexão.

“Não quero diminuir a importância de lutarmos contra o preconceito que existe lá, longe de mim. Eu sei que são muitas restrições, muita submissão. Mas, como diria uma frase de futebol, lá a regra é clara. Pesquisei as regras, sei que estarei segura se cumprir as determinações. Aqui não significa que eu não vá sofrer nada me vestindo como eu queira. Mandaram descer a roupa até o joelho no Catar? Desci até o chão, o lambe chão. Não quero problema. Queria ir, decidi ir e respeitarei as regras”, afirma.

Outras regras também precisarão de atenção, principalmente em relação a birita. Na Rússia, Hela gastou R$ 1.600 só de vodka e outras bebidinhas alcoólicas. No Catar, há restrições. Lá existem zonas de sobriedade. Se for pego bebendo ou com sinais de embriaguez nestes lugares, é cana. Contudo, existem ambientes onde são permitidos venda e consumo de cerveja duas horas antes de cada partida. Dentro do estádio não será permitido. Depois, bebida liberada apenas na fan fest - zona de encontro de torcedores - até 2h da madrugada, mas com um detalhe: um copo de cerveja de 500 ml custará cerca de R$ 75. A versão sem álcool sairá por aproximadamente R$ 45.

“A torcida brasileira já está organizada para o encontro nestes momentos permitidos antes dos jogos do Brasil. Depois, vamos para a fan fest, lugares que terão bebida das 18h às 2h. Acho que dá para fazer um bom estrago, né? Se tiver dinheiro para gastar 50 conto numa cerveja…”, brinca.

O orçamento, por sinal, foi um ponto importante para a viagem. Segundo Hela Cerqut, na Rússia ela gastou R$ 13.014,93. E todo esse gasto da Copa de 2018 paga somente a passagem até o Catar.

Ela não tem o total que gastou e ainda vai gastar este ano, mas o valor já está na base dos R$ 30 mil. E ficará num hotel distante do centro.

“Tive que estourar o teto do orçamento. Eu iria ficar apenas na primeira fase, mas precisarei ficar até a final. Eu nunca tive muita sorte, mas fiz aquela solicitação de ingressos para a Fifa dificílima de conseguir. Um belo dia, no salão, recebi um email da Fifa com a palavra ‘congratulation’. Eles liberaram minha compra. Comecei a dar pulos de alegria. A turma achou que eu tinha ganhado ingressos, mas era só a permissão para comprar os três jogos do Brasil mais a final. Tive que prorrogar minha estadia, né?”.

Quanto à comunicação, ela acredita que não vai passar aperto, já que o inglês é comumente falado no país, cujo idioma é o árabe. “Falo inglês. Se não for possível, vai ser habbib e inshalá pra todo lado”.

Gatilhos

A Copa do Mundo desperta diversos gatilhos em Hela Cerqut. O pai dela é um amante dos Mundiais. “Minha primeira lembrança da infância foi meu pai arrumando tudo na Copa de 94. Colocou um telão no condomínio, foi uma festa”.

Porém, após um acidente, o pai sofreu um acidente e passou a precisar de alguns cuidados especiais da mãe dela. Meses antes do Mundial de 2014, quando Cercut se preparava para a primeira Copa in loco, a mãe descobriu um câncer em estágio avançado.

“Meu chão caiu. Minha mãe cuidava de cada detalhe da casa, cuidava de meu pai, era aquela pessoa que resolvia tudo. De repente, esta tarefa de cuidar de todos, inclusive dela, passou para mim. Foi aí que minha mãe me disse: ‘Vai viver seu sonho, filha. Vá curtir a Copa’. Foi uma válvula de escape, sabe? Uma forma de tirar um pouco o peso de tanta responsabilidade. Fui para o Rio na final. Lá, prometi: se minha mãe melhorar, vou em todas as Copas até completar 50 anos”. E a mãe melhorou.





Estava quase tudo pronto para a Copa de 2018. Dona Maria Creusa estava bem e a filha empolgada. Na Rússia, foi ao primeiro jogo do Brasil, apareceu até na Globo com sua roupa de paquita azul. Contudo, dias antes do segundo jogo, contra a Costa Rica, Hela descobriu que a mãe estava na UTI. “Ela teve um sangramento antes de minha viagem, mas escondeu de mim para eu não desistir de viajar. Voltei imediatamente para o Brasil. Vi o jogo da UTI, aqui em Salvador. Só foi o tempo de me despedir. Minha mãe desencarnou alguns dias depois”, lembra, emocionada.

Ela já havia desistido da Rússia, quando uma amiga próxima de sua mãe lhe confidenciou. “Minha mãe tinha uma amiga de infância que sabia do problema. Depois do velório, ela me disse: ‘A felicidade de sua mãe nos últimos dias dela foi ver você realizando seu sonho. Ela não queria você aqui. Não tem mais nada te prendendo, se pique para a Rússia’. Eu sou espírita. Senti minha mãe dizendo aquilo. O que eu fiz? voltei para a Rússia. Desta vez, com o espírito de minha mãe ao meu lado”.

Quatro anos depois e toda plena, o Catar também será palco para outro sonho: o início de uma carreira artística. Ela pretende largar o Direito e se dedicar ao mundo artístico. Seu nome de batismo é Luana Cerqueiras, comum demais para quem tem o talento de levar alegria por onde passa. A baiana do hexa está com um olho no Catar e outro já nos Estados Unidos, Canadá e México, palcos da Copa de 2026.

“Já estou planejando alugar um carro rosa, tipo da Barbie, e correr as estradas da América do Norte. Onde o Brasil estiver, estarei lá. Posso finalizar com um recadinho para a seleção de Tite? Meus queridos jogadores, eu sei que os meus gastos não chegam a meia publicidade que vocês fazem. Mas olhe, gastei todas as minhas economias. Já dei azar em 2014, 2018… Por favor, me façam dar sorte desta vez? Rumo ao hexa!”. Quem quiser acompanhar as aventuras desta baiana, basta acompanhá-la pelo Instagram (@hela.cerqut). Será uma Copa à parte.