Baiano Jean Pedro está no elenco de 'Carnaval', na Netflix

No filme Carnaval, que estreia na Netflix neste dia 2 de junho, o baiano Jean Pedro, 28 anos, interpreta Salvador, um simpático e gaiato guia turístico que vai conduzir as quatro amigas durante a estada na capital. Criado nas proximidades do bloco Ilê Ayiê, na Liberdade, Jean sempre foi muito próximo da arte. "Meu pai cantava em uma banda de samba junino, a Prego Duro, e minha mãe sempre ouvia muito samba", lembra Jean.

Jean participou de grupos de capoeira, de dança, integrou a banda mirim do Ilê e, já aos 17, profissionalizou-se no teatro. Trabalhou com nomes consagrados locais, como Bertho Filho, Márcio Meirelles, Zebrinha e Jarbas Bittencourt. Também atuou como convidado do Bando de Teatro Olodum, nas peças Áfricas e Cabaré da Raça.

Além de atuar, Jean também é cantor e compositor profissional. O EP Ébano, de 2018 e o álbum Tudo 7, lançado no ano passado, estão disponíveis nas plataformas de música.

Embora interprete em Carnaval um personagem com carga cômica, Jean não se considera um ator de comédias: "Já fiz algumas coisas cômicas, mas acho que humor é coisa séria e valorizo quem faz", brinca. "Não me acho tão engraçado, mas quando faço, me saio bem. Acho que encontrei o tom certo de comicidade, para não cair na alegoria".

Jean soube da seleção para o papel através de um flyer, pedindo alguém que, além de atuar, também jogasse capoeira. "Recebi um feedback deles, aí mandei uns quatro vídeos. Eles gostaram, me chamaram para o rio de Janeiro, onde fiz um teste presencial. Aí, me ligaram, dando a notícia de que eu havia sido escolhido", comemora.