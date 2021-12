Baiano, Keno foi herói do Atlético e algoz do Bahia na Fonte Nova

Quis o destino que um baiano, que jamais atuou pelos clubes de Salvador, fosse o herói do título do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro em plena Arena Fonte Nova nesta quinta-feira (2). Marcos da Silva França, Keno para os íntimos e para a torcida, marcou dois gols da vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o Bahia que garantiu a derrubada do tabu de 50 anos.



"Eu fico feliz que foi na minha terra. Parabéns a torcida do Bahia que fez uma festa bacana. A gente merece bastante pela luta e pela garra, fiz dois gols, fiquei muito feliz", disse o atacante, muitas vezes criticado pela torcida.



Keno se declarou ao Atlético, mais novo campeão do Brasileirão. O clube de Belo Horizonte não dava a volta olímpica desde 1971. Essa foi a primeira conquista dos mineiros nos pontos corridos.



"Sou um torcedor também, não só jogador. Temos que festejar, 50 anos é muita coisa. Lutamos bastante, agora é só festejar", completou.



Com a vitória, o Atlético chegou a 81 pontos, enquanto o Flamengo, único que tinha chances matemáticas, só pode chegar a 79. O título garantiu ao campeão uma premiação de R$ 33 milhões



O Atlético-MG volta a campo no domingo, às 16h, para fazer a festa no Mineirão, pela 37ª rodada. O duelo será diante do Red Bull Bragantino.