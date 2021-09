Baiano vai representar o Brasil no Mundial de Motosurf Freeride

O piloto Bruno Jacob representará o Brasil em duas etapas do Mundial de Motosurf Freeride. Quase dois anos após sua última competição, em razão da pandemia do coronavírus, o baiano disputará o Montalivet Freeride, na França, nos dias 2 e 3 de outubro. Em seguida, participará do Noja Motosurf Series, na Espanha, entre os dias 9 e 10 do mesmo mês.

“É uma emoção diferente, parece que estou viajando para competir pela primeira vez. Nunca havia ficado tanto tempo sem disputar provas internacionais e apesar do forte e constante treinamento que tenho realizado no Brasil, estou um pouco ansioso para saber como será voltar ao tour, descobrir como está o nível dos meu adversários”, disse.

Mesmo com essa sensação de 'recomeço' na carreira, Bruno Jacob garantiu estar confiante. “Estou bem otimista quanto à preparação técnica, pois durante todos esses meses eu venho me preparando dentro e fora d'água, em condições diversas e ao lado de profissionais qualificados e agora, com a retomada das etapas do Mundial e depois das competições nacionais, sei que vou voltar ao meu máximo rapidamente”.

Bruno é o atual campeão Sulamericano da modalidade. Em sua última competição antes da pandemia, em 2020, o baiano ficou no 2º lugar na etapa inicial do Mundial de Motosurf Freeride. O Tour, porém, suspendeu suas provas daquele ano. Antes, em 2019, o piloto encerrou o campeonato em 4º lugar.

“Nesses quase dois anos sem competições eu realizei treinos intensos e regulares e claro, sempre buscando inovar nas manobras, tentando tirar o máximo proveito do jet, nas mais variadas condições do mar e das ondas. Até mesmo no surf eu busquei me aprimorar para ter uma leitura mais profunda sobre cada tipo de onda e como entender melhor cada possível situação nas competições”, finalizou Bruno Jacob.