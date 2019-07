Baianos conhecem adversários na Série D; confira

A goleada por 3x0 do Brusque contra o Boavista-RJ nesta segunda-feira (9) definiu os confrontos das quartas de final da Série D. A fase é uma espécie de final, já que os times que conseguirem avançar automaticamente garantem o acesso para a Série C de 2020.

Apesar da eliminação do Fluminense de Feira para o Itabaiana, a Bahia ainda tem um bom número de representantes na competição: com dois times, é o único estado que ainda pode conseguir uma dobradinha no acesso. Jacuipense e Juazeirense seguem vivas e enfrentam, respectivamente, Floresta-CE e Brusque-SC na próxima fase.

Caso consiga subir os dois times, a Bahia alcança um feito inédito na competição. Nenhum estado conseguiu isso desde que a competição começou a ser disputada, no ano de 2009.

Ostentando a terceira melhor campanha no geral, o Jacuipense terá o direito de decidir o confronto no dentro de sua casa, o estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O primeiro jogo será em Fortaleza, provavelmente no estádio Presidente Vargas.

Por outro lado, a Juazeirense tem a pior das oito campanhas sobreviventes e enfrenta o time com melhor desempenho geral até aqui. Por conta disso, faz a primeira partida no Adauto Moraes. O confronto final será no estádio Augusto Bauer.

Apesar de ter a melhor campanha, o Brusque enfrenta a equipe com maior histórico entre os clubes das oitavas de final. Nenhum dos times, com exceção ao Cancão de Fogo, conseguiu acesso para a Série C. Outro dado interessante é que nenhuma das oito agremiações destas quartas de final conseguiu o título da competição.

Caso se classifique, a Juazeirense se torna o segundo time na história a conseguir o feito por duas vezes. Antes do time de Juazeiro, o Tupi-MG conseguiu os acessos de 2011 e 2013.

As datas-base para todos os jogos são 14 e 21 de julho, mas até o momento a CBF não confirmou os dias e horários dos confrontos.

Confira todos os confrontos**:

Jacuipense x Floresta-CE

Brusque-SC x Juazeirense

Manaus-AM x Caxias-RS

Itabaiana-SE x Ituano-SP





*sob supervisão do editor Ivan Dias Marques

**Times do lado esquerdo decidem em casa